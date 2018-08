Turismitaludes domineerivad Eesti puhkajad

Suvine ilm soosib Eestis puhkamist. Kehval suvel otsitakse reise lõunapoolsetesse riikidesse või otsustatakse viimase hetke reisi kasuks. Eesti inimesed on päikeselembelised nagu põhjamaalastele omane.

„Meie suvi on ääreni täis broneeritud. Valdavalt pulmad, suvepäevad. Ja ikka küsitakse veel! Soe ilm mais on kõik üles äratanud,” ütleb Raplamaal asuva Luhtre Turismitalu (www.luhtre.ee) perenaine Marje Schmidt. Turismitalunikel on väga töine suvi. Küll aga on ta märganud, et suvitajate seas on ülekaalus meie oma inimesed. „Väga ootaks ka välisgruppe, aga need on kuhugi kadunud. Soomlasi ei käi juba mõni aasta enam,” imestab ta.

Harjumaal Kuusalu vallas asuva Veinivilla (www.veinivilla.ee) omanik Tiina Kuuler avaldab, et neilgi said grupibroneeringud juba varakevadel tehtud, kui veel polnud teada, et kaunis suvi tuleb. „Maikuu viskas ootamatult ilusaks ja ületas kõiki ootusi, muud kuud on jäänud tavapäraseks.” Aga suvega on ta siiski väga rahul.

Austraallasi meelitab blogist leitud info

Võrumaal asuva Mooska talu (www.mooska.eu) perenaise Eda Veeroja sõnul on neil külastajate arv sama nagu eelmisel aastal. „Sauna broneerides on küsitud küll, et kas kuumaga saunas ebamugav pole, aga saunasoe puhastab naha, avab poorid ja pärast sauna on kuumust lihtsam taluda,” selgitab ta.

Kas tulijad on Eesti siseturistid või välismaalased, ei ole Mooska talu jaoks kõige tähtsam. „Kõik saunasõbrad on Mooska tallu oodatud. Suvel liigub palju välismaal elavaid eestlasi, kellel on kaasas eri rahvusest töökaaslasi ja sõpru. Nii on meil käinud inimesi Indiast, Indoneesiast, Filipiinidelt, Kolumbiast, Brasiiliast, Keeniast. Sel suvel on olnud mitu satsi Austraalia turiste, kes kõik viitavad mingile travel blog’ile, mida nad enam ei suuda leida,” räägib Eda Veeroja.

Kuna Mooska talust kirjutas Jaapani lennufirma ANA oma 2018. aasta maikuu lennuajakirjas, siis on külastajate seas olnud jaapanlasi. „Sügisekski on jaapanlaste broneeringuid!”

Teiste turismiettevõtjatega sarnaselt tunnistab Eda Veeroja, et kõige enam käib ikka eestlasi. „Mulle endale on väga südamelähedased pruudisaunad. Neid on sel suvel olnud viis ja mõned on veel ees. Olen väga õnnelik, et noored naised soovivad neiupõlve saunas lõpetada ja oma mõtteviisi abieluks ette valmistada.”

Veeäärsed turismikeskused on või sees