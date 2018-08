Metsalinnud pesitsevad ka raiesmikul

Teine selline raie hoogustumisele reageerinud lind on ta sõnul metskiur. Sellele on aga loogilisem seletus: metskiur on poolavatud maastike ja servaalade liik – iga lank tekitab metsa avatust ja servasid juurde.

Ka kadakatäks võib kolida oma elamise raiesmikule, kuid märksa vähemal määral kui talvike ja metskiur – tema tahab suurt avatud pinda ja rohustunud lanki, mis võib pärast raiet tekkida vaid teatud metsatüüpides. Pigem jääb kadakatäks põllumajandusmaastikele ja lankidel pesitsevad üksikud paarid.

Raiesmikele võivad juhtuda ka jõgi- ja võsa-ritsiklind, kes eelistavad tugevalt põõsastunud alasid, mis võivad tekkida pärast raiet teatud viljakates või liigniisketes metsatüüpides. Mõnelt rohumaailmeliselt raiesmikult võib leida ka rukkiräägu, mõneltki raiesmikult uute elupaigatingimustega kohaneva lepalinnu ja raiesmiku servaaladelt näiteks peoleo, kes on kasutamas ära servaala liigirikkust ehk toidurohkust.

Mõnel loo- või palumetsaraiesmikul elab hea meelega nõmmelõoke, eriti, kui seal leidub ka liivaluiteid.

Suure tähtsusega säilikpuud

Osa lindudest on sellised, kellele meeldivad lageraietel seaduse järgi kohustuslikult kasvama jäetavad säilikpuud, mis pakuvad avara vaatega elupaika. Üks, kes hea meelega säilikpuid asustab, on ronk, liik, kes ongi metsast raielankidele üle kolimas. Teisalt on rongad Renno Nellise sõnul järjest rohkem kultuurmaastikele lähenemas, sest inimeste lähedal on rohkem toitu.

Säilikpuud on võimalikud pesitsuskohad näiteks ka mõnele kotkaliigile (merikotkas) ja mõnele rähniliigile (eriti musträhn).

Vanu rongapesasid kasutab vaid teiste vanades pesades pesitsev lõopistrik ja raiesmikul saab hästi hakkama ajalooliselt siirde- ja madalsoodes elanud ning nüüdseks tugevasti kahanenud arvukusega välja-loorkull. „Teda kohtab veel ainult vähesel määral peamiselt Kirde-Eestis. Sooelupaikade kahanemise tõttu näiteks Alutagusel välja-loorkullid elavadki lankidel. Samas on ta märgade maastike lind ja väga kuivale raiesmikule elama ei lähe,” räägib Renno Nellis.

Raiesmikul võib kohata ka hiireviud, kes on hästi kohanev kultuurmaastike liik – raie teda minema ei aja, võib pesitseda raiesmiku servaaladel ja hädavajadusel valida uue elupaiga lähikonnas.

Näha saab ka habe- ja händkakku, kelle puhul aga Renno Nellis oletab raiesmikul lühemaajalist viibimist. „Julgen arvata, et nendel on kasvavas metsas rohkem süüa, aga mingeid uuringuandmeid selle kohta pole.” On võimalik, et kakuliste huvi raiesmike suhtes piirdub raiejärgse ajaga, mil ala pisielustik äkilise muudatuse ja uute elupaikade otsimise tõttu nähtavam ja lindudele kättesaadavam – sama efekt, mis paneb valge-toonekured põllul traktorite järel käima.

Mitte küll hädavajadus

Eestis ei ole ühtegi linnuliiki, kes otseselt vajaks pesitsemiseks raiesmikku ja kellel raiesmike puudumisel halvasti läheks. Ka ei saa ütelda, nagu tekiks pärast raiet lagedale metsaosale lindude „tormijooksu”, nagu vahel küll puudest-põõsastest toituvate põtrade puhul märgatud on.

Samas on lindude seas paindlikke kohanejaid, kes oskavad raiesmikutingimusi hästi ära kasutada.

Renno Nellis ütleb, et kui võrrelda metsaga, on raiesmikul pesitsevaid linnuliike muidugi mitu korda vähem. Alternatiivse elupaiga võivad seal ta sõnul leida kokku vast 10–20 linnuliiki.

Seejuures on suur tähtsus säilikpuudel, mida ornitoloogide arvates võiks alles jääda palju rohkem, kui praegu seadusekohaselt jäetakse. „Säilikpuudel on palju suurem positiivne mõju elustikule, kui alles jääks tihumeetritesse arvestatult vähemalt 30 tihumeetrit säilikpuid hektarile. See tähendaks kuni 20% puude allesjätmist. Praeguse seaduse järgi jääb lankidele ainult 5–10 tihumeetrit, mis muidugi ka on abiks, et osa liikidest suudaks puudeta aja alal üle elada,” ütleb Renno Nellis. Säilikpuude mõju on suurem, kui neid jätta mitte üksikpuudena, vaid grupiti.

Puudutasime jutus ka seda poolt, et kui teatmematerjale sirvida, leiab viiteid eri linnuliikide raiesmikel liikumisest rohkem. Renno Nellis märgib, et igal liigil mängivad kaasa eri seosed ja alati ei saa raiesmikul viibimist tõlgendada kui raie negatiivse mõju puudumist. Näiteks teder võib ta sõnul kergesti valida raiesmiku mängupaigaks, kuna seal on piisavalt avarat vaadet. „Mõni paar võib-olla ka pesitseb langil, aga tedre jaoks on raiesmik siiski kehva kvaliteediga elupaik.”