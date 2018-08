Kadakatäks end ei varja

Isane kadakatäks on kirjupoolse sulestikuga: pruun selg mustatähniline, alapool oranž-kreemikas, musta tipuga saba külgedel ja mustjashallidel tiibadel valged laigud. Oluline tunnus on tugev valge kulmutriip, ka emaslindudel, kes on üldiselt kahkjama sulgrüüga. Isastel on hallikaspruunide ja kreemikate triipudega lagipea, mustad põsed ja valge triip selle all.