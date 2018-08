Viljahind nõuab põllumehelt aumehelikkust

Samas ütleb Marrandi, et viljavaru peaks tegelikult olema suur, sest mitu viimast aastat räägiti ju ainult sellest, et viljavaru aina kasvab. „Nüüd siis on üks aasta, kus teravilja võib tulla vähem ja tuleb kasutada viljavaru. Nälga maailmas tänavune kesisem viljasaak küll veel ei tähenda,” usub ta.

Hind tõusnud veerandi jagu

Scandagra Eesti ASi tootejuhi Marge Pähkeli sõnutsi jääb tänavune kogusaak 1,1 mln tonni kanti, mis on ligi 27 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Nisusaak on kesisem lausa 40 ja odrasaak 14 protsenti. „Kuumus on kärpinud nii saaki kui ka mahukaalu, kuid saagikus on erinev piirkonniti ja põldude viisi.”

Nii on kokkuost tagasihoidlikum ja hind võrreldes kevadega tõusnud ligi 25 protsenti. „Kui kevadel fikseeriti vilja hind 140 eurot tonn, siis praegu 180–190 juures,” teatab ta. Hind muutub kindlasti veel. Lähiperspektiivis võib see Pähkeli meelest veel tõusta, kuid pikemas plaanis kindlasti langeb. „2019. aasta samal ajal on hind taas palju odavam, kui maailmas jälle midagi erakordset ei juhtu: kuivus, üleujutused vms.”

Et tänavu on vilja tavapärasest vähem kogu Euroopas, näiteks nisu toodanguks prognoositakse ligi 15 mln tonni vähem kui 2017. aastal, siis on kerkinud söödavilja hind. Toidunisu on Pähkli teada maailmas piisavalt, mistõttu toidunisu ja söödanisu hinnavahe pole suur.

Selline seis mõjutab kindlasti lõpptoodete hinda. „On loogiline, et jahu hind tõuseb, kui toidunisu on veerandi jagu kallim kui aasta varem,” nendib ta. „Aga rahustagu sõnum, et kuigi saak on väike, suudab Eesti endale tarviliku toiduvilja toota ja kvaliteet on nisul väga hea.”

Kuna Eesti on eksportija, siis Eesti teravilja hind sõltub sisuliselt ainult maailmaturu hindadest. „Kui midagi juhtub Ameerikas või Austraalias või tulevad uudised Venemaa saagi kohta, mõjutab see otseselt hinda Võru ja Viru põllumehele,” täpsustab ta. Eksport sõltub kogusaagist, sest sisetarbimine on stabiilne.

Kui 2015. aastal eksportis Eesti vilja üle miljoni tonni, siis sel aastal võib eksport olla isegi alla poole miljoni tonni. „Olenevalt hinnast võib vahe olla ligi 100 mln eurot, kuid põllumajanduses on peamine tegur ilmastik ja peame oskama arvestada selliste ilmastikunähtustega nagu kuivus või suured vihmad,” nendib Pähkel.

Sisetarbimine umbes 600 000 tonni

Ka Baltic Agro viljaäri tootejuht Timo Sildvee tõdeb, et teraviljasaak oleneb sademetest ja põud vähendab kogusaaki. „Selle aasta tervilja- ja rapsisaak tuleb nigelam kui mullu, kuid loodame, et see saab olema 2016. aasta tasemel.” Kuigi põud on mõjutanud kõikide kultuuride saagikust, loodavad nad parimat.

Kokkuostuhindu kommenteerides soostub Sildvee sõnama vaid, et teravilja hind oleneb maailmabörsist ja kokkuostuhind on aasta algusega võrreldes tõusnud umbes 40–50 eurot tonni kohta.