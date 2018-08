Botaanikaaias läks õitsema maailma koledaim taim

Brasiillased, kelle kodumaal taoliste erakordsete õitega taim looduslikult kasvab, kutsuvad teda kondorililleks, kalkuni tagumikuks või kopsupuuks. Kaks esimest nimetust on tuletatud õite iseloomulikust värvist ja sellest, et õiekroon tõesti kalkuni sabasulgede või kondori tiibadena laiali sirutub. Kopsupuu nimetus tuleb aga sellest, et taime puhevil õienupud meenutavad kujult ja värvilt tõesti pigem rindkerest välja võetud siseelundit kui taimeosa.