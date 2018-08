Raha lükkab noortalunike rattad käima

Toetust on kuni 40-aastastel (k.a) mikro- ja väikeettevõtjatel võimalik saada kuni 40 000 eurot ühel korral. Käesoleva taotlusvooru toetuste eelarve on 5 miljonit eurot, rahastajaiks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ja Eesti riik.

Toetusmeetme eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine, põllumajanduses põlvkondade vahetuse soodustamine ning kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Täpsed tingimused toetuse saamiseks on sätestatud meetme määruses, mida täiendati viimati tänavu juunikuus. Nõuded hõlmavad taotlejate varasemat töökogemust, põllumajanduslikku haridust ja/või kutsekvalifikatsiooni, ettevõtte majandusnäitajaid, äriplaani sisu jne. PRIA kodulehelt www.pria.ee leiab toetusest huvitatu info nii toetuse kui taotluse täitmise ja e-PRIA kasutamise kohta. Abi saab küsida arengutoetuste infotelefonil 7377 678.

Saabuv põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor on käimasoleval MAK perioodil kolmas, otsused laekuvate taotluste kohta kinnitab PRIA hiljemalt 19. novembriks. Kahes varasemas taotlusvoorus on PRIA noortaluniku toetust määranud kokku ligi 9 miljonit eurot ja sellest välja maksnud üle 7,4 miljoni euro. MAK 2014-2020 eelarves on noortaluniku toetuste jaoks planeeritud 22,1 miljonit eurot.