Tomatkartul andis ilusa saagi

Milvi Rand räägib, et ehkki on siit-sealt kasvatajate kogemusest kuulnud, et need taimed ei anna õiget saaki, siis neil on nii kartulit kui ka tomatit. „Esimesed mugulad olid vutimunast pisut suuremad, ühelt taimelt saime kaks kuni neli tükki. Need korjasin potist juuni alguses, kui taime suuremasse potti ümber istutasin,” kirjeldab ta. „Järgmised mugulad tekkisid juuli keskpaigas, kaks-kolm kanamuna suurusega. Maitse on tavaline, hea varajane kartul, ei kee lõhki ega ole vesine.”