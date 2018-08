Endine vallavanem sukeldus kaubaaluste maailma

„Siin on saun,” näitab peremees käega.

See, mis aastajagu tagasi oli pisike välisaun, on juurde saanud terrassipinda, vihtade riputamiseks sobiva eeskoja ning istepinkide ja lauaga varjualuse. Loomulikult ei puudu grillimisala ja kümblustünn.

Koduse spaakompleksi teeb eriliseks euroaluste kasutamine, küll põranda-, küll katusekonstruktsioonides, rääkimata seintest. Terrassilauadki peegeldavad säästlikku mõtteviisi, sest eelmises elus teenisid need voodrilaudadena.

Kabelaud ja keldrimägi

Liigume edasi. Säästlikku mõtteviisi on Arto Saar näidanud ka kabelaua ehitamisel. Toorikuks oli suur kaablirull, alt ja ülevalt on selle ringjat vormi pisut kärbitud, see on külge saanud kaberuudustiku ja -nuppudega lauaplaani ning kaks klapp-pinki. Istu aga peale ja mängi.

Kui aias tutvustustiiru edasi teeme, saab selgeks, kuhu kulusid ära kabemängulaua ehitamisel üle jäänud otsakaared.

Kui Arto Saar poleks aia teises otsas asuvat künkakest tutvustanud keldrimäena, võiks arvata, et oled sattunud näiteks Tolkieni „Kääbikute” raamatusse. Nähtav pilt pole tüüpiline kelder. Seal on uhkelt võlvjas sissekäik (sinna läksidki kabelauakaared) punast värvi uksega keskel.

Ukse avanedes viivad betoonist valatud trepiastmed keldrisse. Keldrit katavad lilled, Arto kaasa Kersti kätetöö. Künkakese küljelt läheb üles trepp, mis viib euroalustest tehtud terrassile, kus on euroalustest õuemööbel koos euroalustest laudadega, mõlemad pleksiklaasiga kaetud. See annab efekti ja teeb pindade puhastamise lihtsamaks. Kõik puitosad on välitingimustesse vastupidavamaks muutmise nimel saanud peale mitmekordse kaitsekihi. Enamasti on puidukaitsevahendiks olnud tõrvaõlid. Kontrasti lisavad erksad värvitoonid piirdelaudadel.

See pole veel kõik. Astume sisse kasvuhoonesse, sealgi on euroalustel oma koht, pottidesse pistetud tomati- ja paprikataimede kõrval maitserohelise riiulina.

Esimene katsetus voodina

„Neli-viis aastat tagasi tegin euroalustega esimese katsetuse. Valla korterisse valmis euroalustest voodialus,” meenutab Arto Saar. „Korterisse kolis nõunik, madrats oli olemas, kuid oli ka voodit vaja.”

Kui Saar tulevases koduhoovis rohkem rassima hakkas ja lammutamise kõrval ehitamiseni jõudis, leidsid euroalused kasutust. Euroaluste raamid kulusid marjaks ära aia ehitamisel, edasi tulid saun ja keldrimägi.

„Sauna ehitamine algas nii, et panin maha kivid, nende peale kolm euroalust ja vabasse nurka jäi keriseruum,” kirjeldab ta. „Taaskasutuse põhimõtet järgides said sauna tugipostideks kuuri puitpostid. Sõber tarnis kihtplasti, temalt sain suuremaid euroaluseid, millest valmis varjualune. Tänavu kasvatasin terrassipinda, muu sai tehtud eelmisel suvel.”

Arto Saar on kaubaalustest ehitamise usku mitmel põhjusel. „Euroalused on odav ja kättesaadav materjal, mida jääb igal pool üle. Nendest ehitamine läheb kokku loodusest hooliva ja säästliku mõtteviisiga ning, mis seal salata, tulemus ei riiva silma ja on parajalt efektne,” põhjendab ta. „Muidugi, eks kõik on maitseküsimus.”