Kuumus ajab mesinikke tarusid jahutama

Kesk-Eestis Järvamaal mesilasi pidav Lembit Liin tõdeb, et tänavusel kuumal suvel tuleb mesilastele appi tõtata. „Panen korpustarude päikesepoolsele küljele plasttahvleid. Mitte kõigile peredele, seda ei jõuaks, vaid suurematele, kes on hädas temperatuuri hoidmisega,” selgitab ta. Valiku teeb mees selle järgi, kus mesilasi rohkem tarust väljas eesseina peal. See näitab, et praeguses palavuses on põhjamaa mesilasele kuumust liiast, kuid haude jaoks tuleb perel hoida ühesugust temperatuuri. „Selleks tuleb osa mesilasi tarust eest ära ja teised ventileerivad tiibadega lehvitades taru sissepääsu juures. See on mesilastele suur töö.”

Tahavad palju vett

Mesilaspere veevajadus on tõusnud 700 milliliitrini päevas. Mesinik paneb jahutuseks tarukatustele sarapuu- ja pajuoksi. Päikesevarjuks, sest mesiniku ülesanne on mesilaste elu kergemaks teha, mitte ainult mett korjata. Kuigi mesilased on tänavu juba 20. juuliga korje lõpetanud, viivitab Liin tarudest kogu mee äravõtmisega. Esimese korjega sai ta niigi kätte rohkem kui eelmisel aastal kokku, 60–70 kilo taru kohta. Ta ei taha mesilasi praegu õige temperatuuri hoidmisel segada.

Ka Mulgimaal aastakümneid mesindusega tegelev Antu Rohtla pole lõpliku mee korjamisega alustanud. „Ilmad on nii kuumad, et ma ise ei kannata praegu võtta,” toob ta esimesena välja. Tõsinedes lisab, et praegu on lõplikuks meekorjamiseks vara. „Peame ikka mesilasele näkku vaatama ja küsima, millal ja kuidas. Praegu on neil tarus piisavalt tegemist ja mett vajavad nad ka ise söögiks,” ütleb ta.

Ühe saagi on Rohtla korjanud ja sellega on ta rahul. „Üle keskmise sain, 60 kilo tarust ja vast kümme kilo taru kohta koguneb veel. Pole põhjust nuriseda ega mesilast praegu tagant kiirustada,” lisab ta. „Las nad tegelevad seal tarus selles kuumas hakkamasaamisega. Rohtla usub, et mesilastele appi tulnud arukas mesinik on tänavu kindlasti ammu paigutanud tarud nii, et südapäeval langeb neile puude vari. Samuti teinud piisavalt lahti tarude lennuava ja avanud tuulutuseks katusealusegi. Kõik selleks, et aidata mesilastel 31–32kraadises kuumuses paremini hoida kindlat temperatuuri taru lasteaias ehk haudes. Soo jätkamine on mesilaste kõige tähtsam ülesanne. Et mesilaste energiat säästa, on Rohtla täiendava ventilatsiooni jaoks pannud korpuste vahele 3–4mm puupilpad. „Värske õhk liigub nii paremini ja mesilased saavad taru jahutamise asemel jätkata mee tootmisega,” soovitab ta teistelegi.

Kui tuulutamiseks ei piisa, võivad mesilased mee tootmiseks vajaliku nektari asemel lennata hoopis jahutuseks vajaliku vee järele. Rohtla teada on tänavu tugeva mesilaspere veevajadus tõusnud lausa 700 milliliitrini päevas. „Amm-mesilased hoiavad oma külma kehaga haude temperatuuri normis, lamavad kõhuli kärgedel. Kui sellest ei aita, piserdavad ka vett laiali, et see aurustudes temperatuuri alandaks,” räägib Rohtla.