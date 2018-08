Heinast on saanud väärtuslik eksportkaup

„Veetsin just üsna unetu öö, sest mul oli kokkulepe, et saan osta 1200 rulli heina. Aga nüüd ütles müüja, et tema saab Norrast palju parema hinna ja kui ma sellist hinda maksta ei jõua, siis ta müübki sinna,“ ütleb Anija vallas tegutsev lihaveisekasvataja Jane Mättik. Viimasel ajal on ta kuulnud ka juhtumitest, kus heinarullid lihtviisiliselt heinamaalt ära varastatakse. „On selliseid, kellel on vähe loomi, ise nad heina ei tee, osta ei raatsi või ei suuda. Siis lihtsalt võetakse.“

Jane Mättiku Kuusiku talus peetakse üle 200 aberdiin-anguse tõugu lihaveise. Ta ütleb, et praeguseks ajaks on varutud plaanitust 40 protsenti vähem heina ning tõsiselt mõeldakse, kuidas sellest olukorrast välja tulla. „Võib-olla tuleb veel vihma ja saab sügisel silo teha. Igal juhul aga pean mõtlema karja vähendamise ja loomade praakimise peale,“ ütleb ta. Mättik, kes on ka Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige, ütleb, et kõige teravam on probleem just lihaveisekasvatajatel, aga ka lamba-, kitse- ja hobusekasvatajatel, kel pole heinale alternatiivi. Veidi lihtsam on olukord piimaveisekasvatajatel, kes saavad loomadele anda maisi.

Heina on poole vähem

Valgamaal Läti piiri ääres veiseid kasvatav Kalev Raudsepp sõnab, et loomadele on saadud teha vähe heina ja vast ainult pool, mis peaks praegu olema tehtud, on olemas. „Kevadel oli lootus, et kuigi esimene niide on vilets, siis ehk tuleb vihma ja sooja ning teine niide parem. Nüüd paistab, et teist niidet ei tulegi või on ta olematu,“ kirjeldab Raudsepp. „Õnneks on meil mingil määral vana heina, see on praeguses olukorras väga abiks. Erinevad hädad käivad põllumajanduse juurde koguaeg ja üks leevendus nende üle elamiseks ongi see, et sul on varu.“

Üldiselt aga on olukord Raudsepa sõnul väga jama ja eriti nende jaoks, kes loomi aastaringselt laudas peavad. Nendel on ju vaja heinamaadelt saada kätte aasta toiduvaru. „Vanaaegsed karjakasvatajad, kes loomi suvel väljas peavad, on natuke paremas olukorras, kuigi ka karjamaad on tühjapoolsed,“ ütleb ta. „Kõige kavalam äriplaan on praegu, et müü kõigepealt loomad ja siis hein ka takkaotsa. Räägitakse müstilistest hindadest heinal ehk et rull maksvad 70-80 eurot. Tavalistel aastatel on see olnud 8-15 eurot. Ei saa küll aru, mismoodi on sellise söödahinnaga loomi pidada, sest ega ju liha või piimahind ei tõuse 10 korda.“