Külastusmänguga mõisatesse

Sellise enam kui sadat, eri keeli kõnelevate ja erinevate huvidega osapooli siduva külastusmängu ettevalmistamine on paras proovikivi. Siinkohal põgus selgitus, miks me seda teeme.

Oleme harjunud külalistele tutvustama ennekõike Tallinna vanalinna, tegelikult asub aga valdav enamik meie kultuuripärandist hoopiski maal – kirikud, linnused, mõisad, arhailised või ka uuemad taluhooned, veskid, kõrtsid, kalmed, asulakohad, linnamäed jne. Mida enam ühiskond linnastub, seda keerulisem on selliste paikade väärtustamine. Linnastume me aga mitte selle pärast, et linnas oleks parem elada, vaid seetõttu, et maapiirkondades ei ole piisavalt ei tööd ega võimalust end proovile panna.

Mälestiste uus elu

Pärandile uue elu andmine on üks selline võimalus. Maal paiknevatest mälestistest ongi mõisakompleksid ühed võimalusterohkemad, aga samas keerulised kasutusele võtta. Alustame kasvõi sellest, et neid on väga palju. Eestis on alles umbes kolmandik endistest peahoonetest, kõrvalhoonete kohta päris head ülevaadet polegi.

Meil on arvukalt väikseid mõisamaju, nagu Atla või Kolu, mis sobivad hästi ühele perele koduks. Ka mõni suurem, nagu Suure-Lähtru, toimib koduna. Aga pigem kipub mõisast kõneldes silme ette kerkima ikka midagi Kolga, Palmse või Sangaste mõõtu, kus on vaja nupukust, et kõigile ruumidele kasutus leida, ja ettevõtlikkust, et ideed mõistlikult ellu viia.

Mõisapärandi esiletõstmine riikide sajanda aastapäeva kontekstis on mõneti vastuoluline, sest nii Eestis kui ka Lätis tähistas vabariigi loomine traditsioonilise mõisaajastu lõppu. See tähendas kadu nii mõnelegi mõisahoonele, mis kas sakste tagasipöördumise hirmus või „kulunud ja kallis pidada” põhjendusega maha lammutati. Siiski oli nii riigil kui ka paljudes valdades taipu olemasolevad hooned uude kasutusse võtta – koolid, haiglad, orbude- ja vanadekodud. Möödunud sajand on tõestanud, et ühelt poolt on just funktsioon see, mis mälestise säilimise tagab, teisalt aitab uus elu leppida ebaõiglusega ajaloos ja aidata seda mõista laiemas kontekstis. Kas pole just mõisakoolide edulugu ja nende tuntus rahvusvahelisel tasandil hea näide sellest, kuidas algse kasutuseta jäänud hoonele uue elu andmine väärtustab nii vana kui ka uut, ennekõike aga kogukonda.

Mõis on piirkonna süda

Mõis on olemuselt piirkonna süda, mõis pidi tagama küla heaolu. Heaolu mõiste ja kontekst on nüüdseks loomulikult muutunud, aga põhimõte on sama. Nii nagu tugeva mõisakooli tunnus on kogukonna toetus, nii läheb kenasti ka mõisatel, kus omanikel on head ja vastastikku kasulikud suhted külaga. Mõis on suure potentsiaaliga tööandja.