Põllumajandusharidust jäädvustatakse Olustveres

Tehnikumi vilistlasena oli minulgi võimalus mõni lugu kirja panna ja tutvuda käsikirjaga. Mõne autori vaatenurk on ajas muutunud. Kahjuks on vaid põgusalt juttu tehnikumi spordi hiilgeajast 1960. ja 1970. aastatel.

Taolisi raamatuid on vilistlaste algatusel ilmunud enamiku põllumajandustehnikumide kohta. On välja antud ka brošüüre, mis tutvustavad õppimisvõimalusi.

Kuna paljud neist on nüüdseks likvideeritud või kaotanud oma iseseisvuse, on aeg koondada kõik need raamatud ühte kohta näitusena. Põllumajandushariduse jäädvustamine EV 100 valguses annab selleks võimaluse, sobivaim koht on Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool