Küttepuude hind tõusis aastaga neljandiku

Küttepuude hinnatõusu peapõhjus on toormepuudus. „Metsaomaniku jaoks oli eelmisel aastal kolmemeetrise küttepuu hind nii maas, et seda lihtsalt ei tasunud müüa. Sadamas maksti selle tihumeetri eest 19 eurot pluss käibemaks. Hind püsis odav mitu aastat. Sealt hakkaski vaikselt tekkima defitsiit. Kui kokkuostjatelt küsisin, miks küttepuu hind nii all on, vastati, et sellele ei ole väljundit. Samal ajal pidid nad näitama, et ostavad ikkagi ka küttepuud kokku ja hinnasildi abil oli lihtne edastada sõnumit: küttepuu müügiks ei ole õige aeg.

Nii lasidki küttepuuks sobiva metsa omanikud metsal seista, aga kui näiteks lageraie kõrvalt kellelgi kütet tekkis, oli tal ikkagi võimalus see realiseerida. Graanulitootjad ka eriti ei pressinud peale, sealtpoolt veel praegusega võrreldavat hinnasurvet polnud,” selgitab Pärnust mõnikümmend kilomeetrit Lihula poole jääva talu peremees.

Et küttepuu hind on tublisti tõusnud, kinnitab ka MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees Kadri-Aija Viik. „Kui eelmise aasta kolmandas kvartalis maksis kokkuostja laoplatsil küttepuu eest 23–24 eurot tihumeetri eest, siis nüüdseks 31–32 eurot.” Jaanuarist tänaseni on kestnud metsamehele kuldaeg. „Maapind on kuivanud, puidu hind suurepärane, teed sõidetavad. Mida veel tahta? Praegu teeb kuum siiski juba liiga ja tööd saab teha vaid hilisõhtul ja varahommikul. Kui traktorikabiinid ongi varustatud kliimaseadmetega, siis tehnika (tihendid, õlid jms) sellise kuumaga ei tööta. Metsas on suur tuleoht, aga mina ei tea ühtegi masinast tekkinud põlengut, need on ikka inimese kätetöö olnud.”

Teet Killingu teada võib küttepuuks sobiva toorme eest praegu kokkuostjalt saada isegi 35 eurot. Kokkuostuhinna sellise kasvuni on tema arvates viinud suurtootjate surve, kellel jääks muidu graanulitootmise plaan täitmata. „Päris okstest graanuleid ju ei tee, kooreprotsent on liiga suur ja nii ongi toormest puudus.”

Oma mõju küttepuude hinnatõusule on mõistagi avaldanud soojad talved. Kadri-Aija Viik ütles juba selle aasta neljandas ehk 25. jaanuari Maa Elu numbris, et puidu, eriti küttepuu hind on tõusnud rekordkõrgusesse: „Kui oleks sama puidu ära müünud pool aastat tagasi, oleks tihumeetri eest saanud 15–18 eurot vähem kui praegu. Metsaomanik, kes sai kuidagi raie tehtud või vähemalt alustas sellega ja täna müüb, on kõva võitja.

Hinnatõusu põhjus on see, et on olnud kaks erakordselt viletsat talve. Eelmise aasta lõpus ütlesime kõigile, et kui saate, ärge küttepuuga üldse tegemist tehke, las need tükid seisavad. Sel aastal soovitame vastupidi alustada küttepuust. Palgi hind nii drastiliselt ei muutu, küttepuu on defitsiit.”

Kallines kogu sortiment