Aiasõpru hullutavad hortensiad

Hirm, et hortensiad on õrnad ja neid on keeruline õitsema saada, on tingitud sellest, et pole päris selgeks tehtud, millised on Eestis talvekindlad, millised mitte. Nimelt on puis- ja aedhortensiad meil talvekindlad, aga suurelehelisi hortensiaid tasub kasvatada kas üheaastastena või tuleks neid talveks sarnaselt fuksiate ja inglitrompetitega siseruumi viia. Muidu jääb suureleheline hortensia lihtsalt lehtpõõsaks – talvel külmuvad sel enamasti oksad ära, aga õitseb see põõsas just eelmise aasta võrsetel.

Kers on kogenud, et inimestele tundub hortensiate tagasilõikamine väga keeruline, tegelikult on see imelihtne. Enne lume tulekut peab ära lõikama õied ja kevadel märtsis-aprilli alguses tuleb varred tagasi lõigata nii, et igale neist jääks alles kaks-kolm punga. Lisaks lõigata võra kujundamise ajal välja kõige peenemad oksad. „Kui seda mitte teha, siis tuleb põõsale miljon väikest õit, kui peened oksad välja lõigata, siis tuhat suurt,” lisab ta.

Reeglina hortensiad suvel kastmist ei vaja. Isegi sel suvel ei kasta Kers oma peenral kasvavaid põõsaid. Neile on tehtud korralikult multšitud peenar, mis niiskust hoiab. „Kastmisega on ju nii, et kui sa korra sellega narritad, siis taim tõstab juured üles ja jääb järgmist sahmakat ootama. Kui ei kasta, siis ajab juured sügavale ja otsib ise niiskust. Kui kastmisega harjunud taimed korra kastmata jäävad, siis võivad kergelt välja minna. Loomulikult, kui on kriisiolukord ja taim hakkab kuivama, siis on vaja kasta,” seletab ta.

Lisaks sordile ʻVanilla Fraise’ ja sellest edasi aretatud sordile ʻSunday Fraise’ on väga populaarne vana sort ʻPinky Winky’, mis on samuti algul valge ja läheb aja jooksul roosaks. Klassika hindajate lemmik on jätkuvalt ʻLime Light’, mis on algul pisut roheka õiega, aga need muutuvad aina valgemaks ja lõpus on õisikud lausa kriitvalged pallid.

Et hortensiad rikkalikult õitseksid, on vaja need istutada kergelt hapusse mulda. Kui on must muld või savimaa, siis tuleks istutusauku rodomulda segada. Kui taim ei anna palju õisi, pole kasvukeskkond piisavalt hapu. Kasvuaja jooksul on hea hapukat vett anda, näiteks valada põõsa alla ämbritäis vett, millesse on pigistatud üks sidrun.

Kers on taaskasutususku ja temal lähevad hortensia kastmisvette ka koduaia jäägid. Näiteks punasesõstramahla tegemisel üle jäävad kestad rändavad pange, vesi peale ning hortensiatele ja rododele. Sügisel saavad taimed teise hapuka laksu, kui õunamahla pressitakse.

Iga aastaga on puukool suurendanud hortensiate valikut: kui mullu oli pakkumisel viis sorti, siis tänavu üheksa. Tõsi, osa sortidest oli juuli lõpuks juba otsas. Näiteks sellised, millel õied bordoopunaseks lähevad. „Sel aastal oleme juba praeguseks hortensiaid müünud rohkem kui mullu kokku,” nimetab Kers.

Läbi müüdud on ka suuremad taimed, tüvelepoogitutest oli Maa Elu külaskäigu ajal alles vaid üks. Need on kallid, aga vastupandamatult ilusad. Üks hortensia tüvivorm kasvab puukooli õuele rajatud peenras ja nüüd, mil õied avatud, on see tõeline pilgumagnet. Kers muheleb, et ta alatasa näeb, kuidas tee ääres autod hortensiapeenra ees peatuvad. „Mõned tulevad uurima, millega tegu, ja tahavad endale ka,” sõnab ta.

Veel haruldusi

Pererahvale meeldib vähelevinud taimedega katsetada, näiteks kasvab neil peenral juka. Talveks seda kinni ei kaeta, ainult juurekaela mullatakse. Esimestel aastatel tehti küll varikatus peale, aga siis läksid lehed viletsaks, ilma katteta talvitab tääkliilia kõige paremini.

Isegi pisike palm kasvab peenral: Bauhofi leiunurgast mõne euro eest päästetud kääbus-karupalm, mis nüüd suvega ilusaks kosunud. Sellele tuleb küll talveks korralik soe majake ümber teha.