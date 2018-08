Küttepuidu hind kasvas mullusega võrreldes ligi poole võrra

Kui 2017. aasta juunis maksis tihumeeter küttepuitu 22,19 eurot, siis möödunud aasta lõpuks kasvas see 25,33 euroni tihumeetrilt. Käesoleval aastal on küttepuiduturul küttepuidu hind kasvanud kuust-kuusse, ületades veebruaris esmakordselt 30 euro piiri tihumeetri kohta. Võrreldes tänavu esimese kvartaliga, mil tihumeeter küttepuitu maksis 30,62 eurot, on teise kvartali lõpuks küttepuidu hind kasvanud 2,5 protsenti 31,39 euroni tihumeetrilt.