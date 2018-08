Nipp, kuidas hortensiad rikkalikumalt õitsema meelitada

Võiste puukooli perenaine Raili Kers ütleb, et kui hortensia ei anna palju õisi, viitabki see, et kasvukeskkond pole piisavalt hapu. Kasvuperioodi jooksul on hea hortensiatele hapukat vett anda, näiteks valada põõsa alla ämbritäis vett, millesse on pigistatud üks sidrun.