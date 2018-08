Koduaed Eestis aretatud roosidega

Sortide otsimine on olnud põnev nagu detektiivitöö. Esimesed sordid sai Silva Roosoja talust Christi Undilt, kes paljundab Kivistike aretisi, ja M. Ojasalult Rosmakorist. ‘Tiiu’ silma sai Silva Tallinna Botaanikaaiast. Ühel laadal tutvus ta Laaseri tütre Lemmiga, kes samuti roose kasvatab. Kõige rohkem tegi rõõmu avastus, et hävinuks peetud ‘Kolhoositar’ on umbes 40 aastat õitsenud Türil Laiksoode aias. „Leidsin sellise nupukese ajakirjast Maakodu. Sain punaste õietupsudega sordi endalegi. Nutsin, kui haruldane roos 2017. aasta talvel välja läks. Suvel tõime Türilt uued silmad ja nüüd on juba kuus roosisõpra, sh meie kaks botaanikaaeda, saanud minu käest ‘Kolhoositari’.”

Hekis ‘Kurista’ ja ‘Kevad’

Oma talu uhkuseks nimetab Silva hekki, kus kasvavad koos lillakaspunaste õiekobaratega Laaseri ‘Kurista’ ning imehea lõhna ja valgete õitega Eichfeldi ‘Kevad’. Silva lemmik on aga Vello Veski parim sort ‘Koit’. Koidupunaste õitega roos on hästi vastupidav, jõulise kasvuga põõsas õitseb rikkalikult ja kaua. „Kui mul teda endal ei olnud, käisin Tallinna Botaanikaaias ümber ‘Koidu’, õhkasin ja imetlesin.“

Silva on rõõmus Tallinna ja Tartu botaanikaaiaga loodud sidemete üle, küllap tuleb koostöö Eesti rooside taasavastamisele, testimisele ja levikule kasuks. Juulis osales Panga perenaine oma istikutega vabaõhumuuseumis peetud ajalooliste rooside päeval. Mitmel aastal on pere külalisi võõrustanud avatud talude päeval. Seda, milliseid Eesti sorte Silva parajasti müüa saab, näete FB lehelt Panga Talu Roosid.

Talu paikneb paepealsel. Et roosid siin kasvada saaksid, on tehtud kõva eeltööd: kaevatud kopaga süvendid ja täidetud need seisnud sõnnikuga. Roosid saavad turgutuseks vihmaussikomposti. Sügisel katab Silva tagasilõigatud roosid liiva ja adruga. Varanduse hoidmiseks on roosipeenardel talvel ka õhkkuiv kate: euroalustest karkassile laotatud koormakile otsad on aga lahti, et õhk selle all liiguks.

Et kevaded võimaliku talvekahju pärast enam ärevad ei oleks, tahab Silva hakata kõiki sorte kasvatama 3–4taimeliste gruppidena. Silma võtmiseks jääb siis midagi alati alles. Panga aias ongi ees suuremad ümberkorraldused. Silva plaanib välismaa sortidest peaaegu loobuda, kõige paremad ikka jäävad, sest ehk on vaja aretusmaterjali. Praegu kasvab enamik Eesti sorte tal maja taga suures hobuserauakujulises peenras. Vanemad aretised, ehk siis Eichfeldi, Laaseri ja Veski sordid kolib ta praegusele „välismaalaste” istutusalale, hobuserauapeenras saavad ühe haru aga endale Kivistike ja teise Ojasalu sordid. Ka pargiroose kolitakse natuke ümber, et nende õitsedes paistaks rooside ilu juba maanteelt.

„Kahju, et Eestis pole kõike hoitud, mis siin on eestlaste jaoks tehtud. Mina olen meie roosipärandi üle uhke ja usun, et Eesti roosidel on tulevikku,” räägib Silva. „Kui Eichfeldi paremad sordid on ligi 70 aastat vastu pidanud, siis nad ikka peavad olema tugevad ja terved. Neid õitsemas nähes tahetakse sorte kohe endalegi. Olgu neist siis rõõmu! Mul on siin unistuste- ja tööteraapia, see aitab haigusega elada. Naudin seda, kui minu töö teeb teistele rõõmu.”