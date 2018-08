Eesti veoautoralli võitjad on maailmameistrid

GAZ-idel rallisõitmine on ainulaadne kogu maailmas. Kusagil mujal nendega rallit ei sõideta, mistõttu saab Eesti veoautoralli meistrite kohta kasutada väljendit maailmameister. Veoautokrossis peetakse GAZ-idel võistlusi aga mujalgi – Venemaal on krossirajal peale nende liikumas veel ZIL-id, UAZ-id ja Gazellid. Lätis peetakse tavapäraselt üks EMV etapp Smiltenes, kus võib sõitmas näha eestlasi ja lätlasi.”

Kuigi peamiselt saavad meie veoautorallimehed oma sõidud sõidetud kodumaal, on neid oma masinaid ja oskusi näitama kutsutud nii Lätti kui ka Leetu. „Teistes Balti riikides on tekkinud huvi meie juurde sõitma tulla, mehed pidid masinaid ehitama ja nii on tekkinud idee korraldada Balti meistrivõistlused,” kõneleb Laadre.

GAZ-ide baasil ehitatud bagid on eriti ainulaadsed sõiduriistad. „Tegu on GAZ-51 või GAZ-53 raami peale ehitatud masinaga, mille mootor on viidud keskele ja ise istutakse eesotsas. Mootorina on lubatud kasutada GAZ-51 ja GAZ-53 ning Tšaika mootoreid. Viimased on võimsamad ja paljudel on need ka peal. Meistritiitlile sõidetakse nendega ainult Eestis ja Lätis, mõned masinad on ka Leedus. Omavahel käib kõva pusimine, kord on peal eestlased, siis jälle lätlased.”

Ei ole odav lõbu

Veoautoralli kulukuse kohta ütleb Laadre, et see sõltub sellest, kui palju keegi raatsib masinasse raha panna. „Kui mootori saab jooksma, võib juba võidu kihutada, aga arvan, et konkurentsivõimelise sõiduriista ehitamiseks kulub 10 000 kuni 15 000 eurot, muidugi saab ka 20 000 ja enamgi kulutada. Juppe õnneks veel leidub. Arvata on, et GAZ-51 kabiinide ja raamidega läheb järjest keerulisemaks, aga praegu neist veel puudust pole. Reeglites on paigas, et võistlusmasinal peab olema originaalmootor, -raam, -vedrustus (peale amordi), pidurisüsteem ja väga palju muud. Vabaks on lastud käigukastid. Paljudel on peal kuus ja pool tuhat eurot maksvad ralliauto käigukastid, aga on ka mehi, kes sõidavad muudetud ülekandega GAZ-i käigukastiga. Veel üks variant on kasutada Toyota kasti, mille saab kätte 500 kuni 1000 euro eest.”

Kristo Laadre ise alustas veoautokrossiga 2006. aastal GAZ-51-l, aga enne seda oli aastatel 1999–2000 Heiki Pihlaka mehaanik. „Ju sealt pisiku külge saingi. Sõitsin krossi kuni 2010. aastani, aga siis hakkas tervis kannatama, sest radadel on hüppamist ja põrutamist kõvasti. Olen võistluse pooleli jätnud isegi kolmanda koha pealt, sest hing oli lihtsalt kinni. Otsustasin, et lõpetan krossitamise. 2011 oli veokaralli üsna väljasuremisohus, masinaid oli stardis vaid 2–4, aga sealtmaalt on osalejate hulk järjest kasvanud. Kaks aastat hiljem võttis Auto24 Rallist osa juba 14 ekipaaži. Peamine on muidugi osalemisrõõm, aga tore, et olen ka midagi saavutanud. Rallisprindis olen Eesti meistrivõistlustel võitnud 1. ja 3. koha, Viru rallil 1. ja Harju rallil 3. koha, eks häid kohtasid ole muidugi veel.”

Seekordsel Rally Estonial Laadre paraku starti ei jõudnud, sest eelnenud Viru rallil lagunes auto kardaan. Nüüd on auto juba korras ja ootab uusi starte. Lähitulevikus plaanib Laarde ära proovida sõiduautoralli, 1983. aastast pärineva Toyota Starletiga. „Siis oskan täpselt võrrelda, mis vahe on sõidu- ja veoautorallil.”