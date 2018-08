Tallinna koolilapsed joovad Karukäpa sõstramorssi

Mahlategemine on raske käsitöö

Karukäpa põldudel leiab ligemale 30 sorti mustasõstrapõõsaid. Põõsas kannab korraliku hooldamise korral saaki 9–10 aastat. Talu mustasõstrapõldude esindussort on ʻLentjai’, maheda maitse, suure marja ja hea kandvusega sort. Masinkorjeks see eriti ei sobi. Kuigi selle sordi põõsaread on üle 10 aasta vanad, pole Karukäpp raatsinud neid üles künda – istandus vajab pidevalt noorendamist ja maa viljavahelduse pärast puhkamist. Osa põllumaad on heinamaana uute põõsaste ootel või juba üles küntud. Karukäpa perenaine loetleb sorte, millega ta on rahul: ‘Zagadka’, ‘Lentjai’, ‘Karri’, ‘Ruben’, ‘Triton’, ‘Interkontinental’.

Kas taimla rajamisel tehtud panus mustadele sõstardele oli õige valik? „See oli õige valik, sest maa on liigniiske ja muld kehv. Must sõstar on ainus, mis seda talub. Punane sõstar ja karusmari liigniiskust ei talu ja maasikate jaoks on liiga palju umbrohtu,” seletab Karukäpp ja lisab, et tänavu oleks pidanud kasvatama suuremas koguses hoopis arbuusi ja melonit.

Mahlategemine on raske käsitöö, hooajal pressitakse seda hommikust õhtuni. Hea oleks külmutada aga mahlamarju, et neid tasapisi ja jõudumööda sügisel mahlaks pressida. Ühel aastal käis Karukäpp läbi kõik Pärnu külmhooned, aga keegi ei olnud nõus tema marju sinna võtma.

Enamik on spetsialiseerunud kala jaoks ja neil on keeruline midagi muud sinna panna. Õnneks sai talunik äsja siiski ühe külmhoonega jutule ja loodab need marjad, mida ta mahlaks teha ei jõua, sinna hoiule viia.

Pressimisjääk on kõrvalsaadus, millest saab igasuguseid asju teha. Näiteks veini. Reet Karukäpp teab, et kõige väärtuslikum oleks toota mustasõstraseemne õli. Sellest tehakse ravimeid ja kosmeetikatooteid. Kahjuks puudub Eestis tehnoloogia selle õli kättesaamiseks.

Samuti on marjade kuivatamise tulemusel valmistatud tooted Reet Karukäpa arvates poes nii kallid, et käsi tõrgub neid võtma. „Kuna mul jõud peale ei hakka, siis ma üldse ei uurigi, mis ja kuidas,” lisab taimekasvataja.

Põhiosa Karukäpa talu magustatud mustasõstramahlast ostab ära Tallinna koolitoitlustus. Suurema osa kaupa turustab Karukäpp otse talust, sest kaupluse juurdehindlusega muutub mahlapudeli hind mõttetult kalliks. Talunikul on püsikliendid, kes tellimused juba ette teevad ja talvevarude peale mõtlevad.

„Mulle meeldiks, kui inimesed tuleksid endale marju korjama. Ise valivad, milline sort meeldib,” pakub talunik.