Väikeettevõtja peab hirmsasti siplema

Rannakohviku kõrvalt avas tegus naine Pärnus veel teisegi Pai Pagari nime kandva söögikoha. See, Endla teatri kõrval asuv väike kohvik, kus sai oma käega suppi tõsta ja kus headel aegadel lahkelt veel ka tasuta koogitükk ulatati, kogus kiiresti populaarsust, eriti vanemate inimeste seas, kuid on nüüdseks samuti tegevuse lõpetanud. Omaniku sõnul sai talle saatuslikuks linna liikluskorralduse muudatus, mis suunas inimesed teisele tänavale. „Sa pead olema otse sipelgate tee peal,” ütleb ta välja ühe äritegemise käigus selgeks saanud tarkuse. Ei aidanud siin seegi, kui külma peletamiseks vanasse majasse õdus kamin sisse tehti ega ka ulatuslik reklaam kohalikus ajalehes ja raadios. Nüüd loodab Marianne Tori, et vana bussijaama hoone, kus ta tänavu oma kohviku avas, jääb „sipelgate” käiguteele, aga eks aeg näita. Uue bussijaama valmimisel jäi see maja tühjaks ja mitu sinna tulla lubanud ettevõtet on praeguseks ära öelnud. Loodetavasti meelitab Pai Pagari soojade pirukate lõhn siiski inimesed kohale. Seda enam, et vanemad linnaelanikud mäletavad, et selles majas on alati maitsvaid saiakesi tehtud. Esialgu on külastatavus siiski loodetust palju väiksem.