Vaatamata piinavale kuumusele jäi juuli soojarekord püsima

Tavatu kuumus ja kuivus on Läänemere äärde jõudnud idakaarest. Tavapäraselt kerkib südasuveks suure ulatusega Euraasia mandril temperatuur kõrgeks, maismaa-alade kohal kujuneval õhumassil on niiskust napilt. Läänemere ümbrusse jõudmisel toob selline õhumass meile harilikult oodatud südasuvist sooja, et siis taas ruumi teha Atlandilt tulevatele tsüklonitele, mis toovad kaasa jahedust ja niiskust.