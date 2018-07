KIK peatab poollooduslike alade säilitamise toetamise

Tegemist on III taotlusvooruga struktuurivahendite rahastamisperioodist 2014-2020. Taotluste vastuvõtt algas 19. jaanuaril 2018. Seisuga 25. juuli 2018 on KIK-ile esitatud 12 taotlust, millest seitse projekti on saanud rahastuse ning ühel juhul on taotlemine katkestatud. Ülejäänud taotluste hindamine käib.