Homme algavad Jänedal talupäevad

Tavaks on saanud ka tõuloomade näitused-konkursid. Kahel talupäeval tutvustavad Eesti tõuloomakasvatajate ühistu ja Eesti lihaveisekasvatajate selts Eestis kasvatatavaid veisetõuge, tõulammaste aretusühistu aga lambatõuge.

Esimest korda on talupäevadel kohal mammograafiabuss. «Ettevõte Baltic Agro koostöös Eesti Vähiliiduga viib läbi heategevuslikku projekti «Vali roosa», mille eesmärk on aidata läbi viia rinnavähi sõeluuringut maaapiirkondades, kuhu on kavatsetud saata mammograafiabussid.