Eesti Looduskaitse Selts peab kokkutulekut loodava Alutaguse rahvuspargi maastikel

Tänavuse kokkutuleku piirkond ei ole valitud juhuslikult – loomisel on Euroopa Liidu idapoolseim Alutaguse rahvuspark. Neljapäeval, 26. juulil kiitis valitsus heaks selle moodustamise.

«Oleme nüüdki Eesti kuuenda Alutaguse Rahvuspargi sünni juures,» ütles seltsi esimees Vootele Hansen. «Seltsil on Ida-Virumaal viis tublit osakonda – Narva, Sillamäe, Jõhvi, Sonda ja tänavuse kokkutuleku korraldaja Alutaguse. Kokkutuleku hing ongi Alutaguse osakonna juht Anne Nurgamaa. Loodame, et meie Selts ja tänavune üle-eestiline loodusesõprade kokkutulek annab olulise panuse uue rahvuspargi loomisele ning on sündmuseks kogu piirkonna looduse ja kultuuriloo tundmaõppimisel.»