Valitsus põllumajanduses eriolukorda välja ei kuuluta, kuid palub pankadelt mõistmist

«Olukord põllumajandussektoris on keeruline, isegi väga keeruline ja erakorraline. Juriidikast rääkides vastab tõele, et tõesti erakorralise olukorra väljakuulutamise võimalust tänane hädaolukorra seadus seoses põuaga ette ei näe,» ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Maaeluministeerium on Ratase sõnul valmistanud aga ette pöördumise pankadele ja teraviljakokkuostjatele. «Palve on suhtuda mõistvalt põllumeeste olukorda,» ütles Ratas. Tema sõnul koguneb tuleval nädalal erakorralisele istungile ka maaelukomisjon, mis arutab põllumajandussektori esindajatega tekkinud olukorda ja võimalikke lahendusi.

Hetkel kannatavad põuast enim suviteraviljad, heintaimed ning köögiviljad ja aiad. «Pöördumine on tehtud Euroopa Komisjoni poole, ma saan aru, et Komisjon on öelnud, et hetkel ei näe põua erakorralise toetuse eraldamise võimalust,» märkis Ratas.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on hädaolukord võimalik välja kuulutada vaid siis, kui see ohustab otseselt inimeste elusid ja vara. «Hädaolukord räägib ikkagi sündmusest, mis mõjutab väga paljusid inimesi väljaspool seda sektorit,» ütles Anvelt. «Kui me räägime ulatuslikust tulekahjust, mürgistusest, suurest veeuputusest, kus on vaja teha ulatuslikke tegevusi,» lisas ta.

«Majanduslik kahju ei ole seaduse mõttes hädaolukord. See on kindlasti ohtlik olukord sektorile, aga ei ole ohtlik olukord inimestele, kelle elu oleks ohus,» lisas Anvelt.