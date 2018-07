„Kalakuningad” tagavad värskuse ja soodsa hinna omapüütud kalaga

Müüvad enda püütud kala

Kui varasematel suvedel mehed eriti püügiga ei tegelenud, pigem parandasid võrke ja tegid muid ettevalmistusi, siis nüüd, kui pood on avatud, tuleb suvelgi merel kala nõuda. „Valiku soliidsena hoidmiseks püüame ka praegu, viisteist püünist on sees.”

Kuigi ettevõttel on palgal viiemeheline püügimeeskond, kipuvad mõlemad vennad ka ise merele. „Kardoga meil otseselt ülesanded jaotatud ei ole, vast veidi rohkem on minu peal see, mis püügiga seotud, aga merel käime vajadusel mõlemad. Kõige raskem on mõistagi kevadise räimepüügi ajal, kui tõusta tuleb juba kesköö paiku. Kuna meil on osa kaste kaldast hästi kaugel ja kell seitse peame tagasi olema, tulebki varakult tegutsema hakata. Päevas teeme mõnikord kolm ringi, kell 12 oleme tagasi teise tiiruga, vahel veel ka õhtul kella viieks. Õhtul seitsmest jõuad koju, magad mõne tunni ja lähed jälle. Selline tempo kestab kevadise räimepüügi ajal umbes kuu aega. Poe asju ajasime telefoni teel, aga meeskonna teised lülid saavad nüüd juba enamiku ülesannetega ise kenasti hakkama. Kui tööstuse avame, tuleb praegusele seitsmele-kaheksale töötajale paar inimest lisaks otsida,” kirjeldab Hando kalafirma argipäeva.

Nii poes kui ka teede ääres pakutava kala juures on esmatähtis värskus. „Kalakuningate” kaubamärki püüavadki vennad Tammed kalasõpradele tutvustada peamiselt värskuse ja soodsa hinna kaudu. „Neid kaht on võimalik ühendada vaid juhul, kui müüd enda püütud kala, vaheetappide vältimine hoiab kokku nii aega kui ka raha. Meil on omapüütud kala 80–90 protsenti, aga angerja ja lõhe ostame meiegi sisse. Kõik liigid, mis Pärnu lahes elavad ja mida püüda tohib, on meie poes olemas: ahven, vimb, latikas, lest, kiisk, ümarmudil, särg, nurg jt. Isegi mudilat on ostma ja sööma hakatud. Oleme teda ise marinaadi pannud ja tulemusega väga rahule jäänud. Muidugi on kalu, mida ostetakse peamiselt kassidele, näiteks nurg. Aga valiku mõttes on ju hea, et ta letil on.”

Hooaegadel teevad kalakuningad kampaaniaid, näiteks särjekilo eest küsiti mõni kuu tagasi üks euro, eelmisel nädalal võis angerjat saada 16eurose kilohinnaga. „Kampaaniad annavad läbimüügile korralikku vurtsu juurde,” kiidab Hando.

Nii värske kui ka suitsukala müügiga võib Conorel Grupp rahul olla. „Suitsukalast läheb kõige paremini lest ja latikas. Hakkasime pakkuma ka suitsukoha, seda hinnatakse kõrgelt. Hiljuti peeti Lindil Meie Küla Pidu, rahvast oli lähikonnas palju ja meie suitsuahjud töötasid täistuuridel. Suitsukala on meil kogu aeg, aga kui on erisoove, tasub ette helistada.”

Maa Elu külaskäigu ajal saabus näiteks härrasmees, kel tütar külla tulemas ja selle sündmuse puhul lihtsalt peab kaks kilo suitsuangerjat laual olema. Järgmiseks päevaks lepiti kokku kellaaeg, mil klient oma delikatessi kätte saab.

„Väga palju tahetakse just siin ja praegu ahjust välja võetud kala. Alguses mõtlesime vennaga, et kui tuleb kolm-neli klienti päevas, on vahva, aga praegu on meie ootused kuhjaga täitunud. Toode on aus ja nõudlus korralik. Eriti teeb meele rõõmsaks, et koduküla kalurid käivad meie juures suitsukala ostmas, nemad ometi kehva kala ei sööks.”

Sama kehtib „Kalakuningate” poe kohta. „Meie kalapood on teistest eraldi, pelgasime esialgu, et äkki ei leita meid üles, aga esimesest päevast alates oli täistamp taga. Praegune poeruum jääb isegi pisut väikeseks. Pärnu turul on kolm värske kala kauplust ja kliente jagub kõigile. Ehk tulevikus avame poe kuskil mujalgi, aga Pärnu mõttes on turg ikkagi kala müügiks parim koht. Eks pood ole vajalik sellekski, et pärast tootmise käivitumist saaks seal oma kaupa pakkuda, meie sortiment laieneb,” on Hando rahul.