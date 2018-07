Mustviired pakuvad huvi

Mõneti sarnanevad nad tiirudega, ent nende toiduhankimisviis erineb nonde sööstsukeldujate omast. Viired napsavad oma saaki, peamiselt putukaid madalal vee ja taimede kohal lennates pinnalt ja õhust, aga hangivad toiduks ka kalamaime ja konnakulleseid. Mustviired on seltsingulised linnud ja pesitsevad üsna tiheda kolooniana, isegi sada paari ligistikku. Olles liialt kleenukesed ja nõrgad tõrjumaks järelpõlvele ohtlikke hallvareseid ja ronki, pesitsevad mustviired sageli naerukajakakoloonia ligiduses.

Hundsulestikus mustviireste pea ja rind on süsimustad, tiivad suitshallid ja saba valkjashall, kõhu- ja sabaalune valge. Sugupooled on ühetaolise rüüga. Põhiline häälitsus on nasaalne läbilõikav kljä või klitt, ärevushüüd aga ridamisi ki-ki-ki... või kõlav kjä.