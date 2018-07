Põlvamaa põldudel põua jälgi ajamas

Põllud ja kliima Eesti eri paigus on isesugused, sestap ei saa Põlvamaal nähtut üldistada kogu Eestile, vaid nii on lood ainult selles maanurgas. Päeva jooksul sai selgeks, kui olulist rolli mängivad väikesed nüansid, tööde ajastamine ja lihtviisiline vedamine. Peamiselt muidugi ilmaga.

Vaatlesime seemnepõlde, nii tali- kui ka suvivilja. Roman Šarini, Oilseedsi Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa esindaja sõnul ei olnud eesmärk mitte ilusate põldude imetlemine, vaid sooviti näha, mis seisus on seemnevili. „Igasuguseid probleeme on tänavu olnud, kuna vihma pole sadanud. Just seetõttu on hakanud haigused tulema, samuti on putukatel taolistes tingimustes hea mõnus elu. Selle aasta üks omapärasid: suviviljad kannatavad jahukaste all, mida me põua-aastatel tavaliselt ei kohta. Taim on üldiselt nõrk ja eriti hästi on näha suviodrapõllul, kuidas osa põllust kolletab, aga teine osa on veel roheline. Vihma tuli viimati juunis ja viimased võrsed alustasid kasvu alles siis. Noor taim on aga nõrgem ja nakatub kergemini jahukastega. Üldse on viljakasv põldudel üsna ebaühtlane,” sõnab Šarin.

Vilja hinda tänavu on Šarini sõnul raske ennustada. Praegu paistab, et see ei hakkagi väga kukkuma. „Kütusehind on kasvamas ja see hoiab ka viljahinda. Tavaliselt koristuse ajal vilja hind langeb, kuid praegu Ukrainas ja Valgevenes juba koristatakse, hind aga püsib,” ütleb ta. Hinna fikseerimisega on nii ja naa. „Kui mai on väga põuane ja juba paistab, et viljasaak ei tule suur, siis võiks hinna fikseerida. Sest siis on tarvis hind igal juhul kätte saada. Kui kogu saagi hinda ei julge lukku panna, võiks teha seda osaliselt.”

Lupjamine tasub end ära

Esmalt vaatame Säknaagro põldu, kus kasvab suvinisu KWS Buran. „Sel põllul on väga korralikult tehtud umbrohutõrjet ja umbrohtu pole siin üldse. Nisu on ühtlaselt tihe, siin ei olegi umbrohul ruumi kasvada. Seemnepõllud peaksid just sellised olemagi ja siit on oodata korralikku saaki. See on näide, et kui panustada korralikult, siis näeb põld ka põuasel suvel ilus välja,” kiidab Šarin.

Järgmistel põldudel kasvab talioder KWS Keeper. Võhiku silmale on põld väga kena, kuid Säknaagro juht Peeter Paalman ütleb, et vili on ebaühtlane. Eriti selgelt on see näha üle maantee asuva põlluga võrreldes, seal kasvab sama sorti vili, mis sai maha ühepäevase vahega. „Suurema põllu külvasime esimesena, väga märjaga. Väiksema põllu järgmisel päeval, kui maa oli saanud taheneda. See üks päev luges niipalju, et hiljem külvatud põllul talvitus vili paremini. Üldse sai talioder maha alles septembri lõpus, mis on 20 päeva hiljem kui ideaalne külviaeg. Seda arvestades aga elas isegi hästi talve üle,” räägib Paalman.