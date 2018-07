Paljundame maitsetaimi aknalaual kasvatamiseks

Pistikud on saanud nime selle järgi, millisest taimeosast need on võetud. Maitsetaimi on lihtne ladvapistikutest paljundada. Väljavalitud taimelt võetakse 5–10 sentimeetri pikkused ladvapistikud, millele jäetakse 3–5 lehte võrsete tipmistes osades. Alumised lehed eemaldatakse, aga jäetakse alles väike varreosa.

Pistikute otsad võib torgata esmalt juurutuspulbrisse, mis tunduvalt kiirendab pistikute juurdumist.

Seejärel tuleb pistik asetada kasvusubstraati, selleks sobib maitsetaimede kasvatamiseks mõeldud kasvusubstraat. Ladvapoolseid lehti on vaja enne natuke tagasi kärpida.

Kastid või potid täidetakse maitsetaimede kasvusubstraadiga ja pistikud torgatakse kasvusubstraati.

Seejärel asetatakse pistikute anum sooja kohta ja suure õhuniiskuse hoidmiseks kaetakse anum kilega. Lihtne on teha kate kilekotist, selleks asetatakse kilekott puutikkudest moodustatud kõrgendusele. Oluline on, et kile ei puutuks pistikutega kokku.

Enne kilekoti asetamist pistikutele piserdatakse pistikud eelsoojendatud veega. Seejärel pannakse pistikud juurduma sooja ruumi ja kaetakse varjutuskangaga, sest esialgu tuleb pistikuid hoida hämaras.

Pistikuid hooldada on lihtne. Kuna taimekesed vajavad õhutamist, et vältida liigset niiskust ja seenhaiguste levikut, tuleb aeg-ajalt natukeseks kile eemaldada. Pistikute juurdumiseks kulub 3–4 nädalat ja kui taimejuured täidavad kasseti, on aeg need suuremasse potti ümber istutada. Nii saate neid aknalaual edasi kasvatada.

Põnevama tulemuse saamiseks võite ühte anumasse istutada mitu erinevat taime, näiteks mündi, rosmariini ja liivatee.