Jutt Lõosilma talu päikeseküttel parklast levib üle piiride

„Külastaja pluss on see, et ma ei pea enda vajadustest üle jäävat energiat Eesti Energiale müüma, vaid saan seda kasutada siin omahinnaga, umbes kolm ja pool senti kilovatt,” mainib Peeter.

Peetri jutu järgi ja graafikutele tuginedes ostab ta Narvast tulevat energiat börsihinnaga ning keskmine kilovati hind on 12 senti. Ta eeldab, et 12 aasta pärast on päikesepaneelist tuleva energia hind sisuliselt null senti kilovatt ehk 12–15 aastat on esimese investeeringu tasuvuse aeg.

„Meil ei ole ilusat mereranda ega uhket järve, peab millegi muuga eristuma,” tõdeb Peeter ja seletab, et enamasti küsivad oma ratastel reisijad päikesepaneelide võimsuse kohta ja näitavad oma „maja” katusel väikest paneeli. Siis läheb vestlus spetsiifiliseks.

Viigid ei alustanud päikesepaneelidel toimiva autosuvilaparkla rajamist tühjalt kohalt ja ainult oma tarkuse järgi. Nad sõitsid läbi ja vaatasid oma silmaga üle kodumaa samalaadsed parklad ja kiikasid üle lahe Soomes paarikümmet neist, võrdlesid neis pakutavaid teenuseid ja külastajasõbralikkust.

„Eelkõige on tehnilise lahenduse aluseks see, et teen niisuguse pargi, kus ma tahaksin ise olla. Kui iga lahenduse puhul lähtuda sellest ja võimalike tehniliste lahenduste kättesaadavusest ning finantseerimisvõimest, siis niimoodi lõpuks see ehitis kujunebki,” võtab Peeter aastate töö ja huvi lausega kokku.

Maa all peidus

Südasuverohelise muru alla taristukanalitesse on peidetud kilomeetrite pikkuses kaableid ja torustikke, kuid nagu Peeter ütleb, arvestusega, et need on tulevikus kergesti asendatavad.

„Autod lähevad uhkemaks, uudsed lahendused tulevad juurde, ma ei imesta, kui kümne aasta pärast on autodel juba peal võimalus ühendada need näiteks vaakumkanalisatsiooniga. Aga meil on maa-alused kommunikatsioonid olemas ja ma ei pea täiendavate torustike sissetõmbamiseks muruplatse ja teed üles kaevama,” on Peetris insener-tehnilist ettenägemist.

Vaikses külakohas on Lõosilma talu põhitegevus Eesti Maaturismi Ühingu kodulehe tutvustuse järgi põllumajandussaaduste kasvatamine, toitlustamine, karavanautode kämping ning talu tunnuslause on „Päikesega purki”. Taustaks pererahva töökus, aga ka oskus tabada turismivaldkonnas kümnesse loodust ja taastuvenergiat väärtustava teenusega, mida teised lähikonnas ei paku.