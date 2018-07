Kuidas rannas paremat internetiühendust püüda

Need keskmised jäävad mõnevõrra väiksemaks kui Eesti sisemaal, kus TJA vastavad mõõtmistulemused on olnud 65-75 Mbit/s ja 25-29 Mbit/s.

Kui rannas on vaja netiühendust kasutada, siis tasub mõned lihtsad soovitused meelde jätta. Esiteks, kui randa koguneb keskpäeval väga palju inimesi, siis võibki internetiühenduse kiirus langeda, sest see jaguneb kõigi kasutajate vahel.

Kui ranna vahetus läheduses on mets või kõrged liivaluited, siis liigu nende varjust välja – nii ei jää need levi varjama. Mobiiltelefoni kasutades aitab vahel püsti tõusmine, sest kõrgemal on tavaliselt levi parem.