Kuidas roosid uuesti õitsema ergutada?

Paljud teevad selle vea, et lõikavad närtsinud õie või õiekobara ära kohe selle alt. Õige koht on hoopis mujal: loe õiest või õiekobarast allapoole kolm lehte ja tee lõige kolmanda lehe pealt. Lehti lugedes ära arvesta seda lehte, mis on otse õisiku all (seda, mille kaenlast tuleb õisik).