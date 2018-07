Maaeluministeerium: riik ei jäta põllumehi põuas üksi

«Tulevikku silmas pidades oleme maaelu arengukavas ette näinud põllumajanduskindlustustoetuse, mis võimaldab muuhulgas hüvitada ka saagikindlustuse kindlustusmakseid,» lisas minister Tamm. «Viimased aastad näitavad, et põllumajanduses peab järjest enam mõtlema riskijuhtimisele ja riigi kõrval peavad seda tegema ka põllumehed. Üks võimalusi on investeeringud maaparandussüsteemidesse, sh niisutussüsteemidesse, mille jaoks saame põllumehele tuge pakkuda erinevate maaelu arengukava investeeringutoetuste kaudu.»

«See aga ei tähenda, et me selles küsimuses põllumehele appi ei tule. Oleme ette valmistamas pöördumist nii pankade kui ka põllumajandussaaduste kokkuostjate poole, kutsudes neid üles põllumeeste kohustuste täitmisse seoses põuaga mõistlikult suhtuma. Lisaks oleme sektorit teavitanud, et kui põua tõttu jääb täitmata mõne toetusmeetme nõuded, siis tuleks sellest teatada PRIA-le. PRIA saab seda vastavalt toetusreeglitele käsitleda erakorralise olukorra või vääramatu jõuna, ning sellistel puhkudel toetust tagasi ei nõuta.»

Eestis oli väga kuiv ja päikeseline kevad ning suve algus. Riigi Ilmateenistuse andmetel oli maikuus sademeid 60 protsenti vähem kui tavapärasel aastal. Põua tõttu on heinakasv sel aastal kehv olnud ja see on viinud loomasööda puuduseni ning selle kvaliteedi vähenemiseni. Erinevate hinnangute kohaselt oli selle aasta esimese niite saagikus vaid 30-50 protsenti eelmiste aastate saagikusest. Samuti kannatab põua käes suvivili ning prognoositakse, et sõltuvalt piirkonnast võib jääda 30-70 protsenti tänavusest viljasaagist saamata.