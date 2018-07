Maaeluministeerium kutsub inimesi nädalavahetuseks maale

Maaeluminister Tarmo Tamm kutsub inimesi maaelu mitmekesisust uudistama. «Talude nimekirja vaadates paneb imestama, mida kõike võib maal ette võtta. Näiteks võib mängida golfi puidust varre külge kinnitatud puukingade ja vana jalgpalliga. Maal võib teha tsirkust ja korraldada teatrietendusi, kasvatada eksootilisi linde ja loomi või tegeleda kauni käsitööga. Loomulikult on patt mainimata jätta neid, kes kasvatavad veiseid, hobuseid ja lambaid, tegelevad piimatoodete valmistamisega või kasvatavad vilja. See nimekiri võiks veel pikalt jätkuda. Tulge ja vaadake ise järele!»

Mitmetes kohtades on vastuvõtjateks kohalikud ettevõtjad, kes on ise ka aktiivsed külavanemad, külaseltside juhid või muidu kogukonna eestvedajad. Samuti avatakse mõned külamajad või kogukonnakeskused ja nii saab Habakuke sõnul päris hea pildi sellest, mis ees ootamas. «Kel tõsine huvi maale kolida, võiks uurida taristu kohta, samuti seda, millised on kohapeal pakuvad teenused, kuidas saavad lapsed kooli ja lasteaeda, kuidas on sealkandis töövõimalustega - kõige parema tagasiside saab ikka kohalikelt,» rõhutas Krista Habakukk.