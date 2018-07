Viimane aeg keeta angervaksasiirupit

Angervaks on puhastava ja soolasid väljutava toimega, aitab palavikku alandada ja verd vedeldada. Ehk siis tegu on ravitoimelise siirupiga, millest saab igapäevast morssi teha. Kuna siirup maitseb hästi, saab sellest ka limonaadi valmistada. Siirupiga saab maitsestada jäätist ja muid magustoite.

Pärnaõied. Pargipärnad on küll juba õitsenud, aga nädala jooksul annab veel koguda metsapärna õisi, eriti varjulisemates kohtades. Toimeainete ja aroomi poolest on need paremadki. Pärnaõis on palaviku alandaja, aitab köha ja külmetuse vastu. Pärnaõied on puhastava ja verd vedeldava toimega. Vanasti jõid pärnaõieteed mõisaprouad peavalu korral ja närvide rahustamiseks.