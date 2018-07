Südasuvel on liivatee lõhn

Liivateevaip eeldab teadupärast hästi kehva ja kuiva pinnast. Minul see oma arvates seal just niisugune ongi. Nõlval on paar trepiastet. Esimesed puukoolist toodud taimed istutasin kahele poole treppi ja lootsin, et liivatee hakkab nüüd jõudsalt mõlemas suunas levima. Paraku suundusid taimed hoopis trepiastmete kohale ja need on nüüd tõesti vaibaga kaetud. Kuid ka nõlval on õnneks siin-seal liivateetutse, mis minu rõõmuks iga aastaga laienevad. Kuivanud kohtadesse olen raputanud liiva, et taim need uuesti täis kasvataks. Nõlval levitasid seemet ilmselt sipelgad, kellele tundub liivatee samuti väga meeldivat. Vahest on liivane pinnas seal tükati liiga happeline või varjuline ja see ei sobi taimedele? Ei tea. Samas on nõlvale ise ilmunud hobumadarat ja harilikku kukeharja, nii et ma ei kaota lootust seal kunagi suurt ilusat ja tihedat liivateevaipa näha.