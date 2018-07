Maasikas tuli tänavu raskelt

Kaks suurt muret on ilm ja tööjõupuudus. Mõne aasta eest olid Tärnid olukorras, kus tuli otsustada, kas üldse jätkata, sest töötajaid polnud kusagilt võtta. Nüüd askeldavad põllul usinad ukrainlased. Muidugi võtaksid nad inimesi heameelega siitsamast Eestist, sest siis langeks olmeküsimuste lahendamine ära, aga pole kedagi võtta ja näiteks suvepuhkusel olevate õpilastega ära ei majanda, sest nende jõudlus on väike. Ukrainlaste jaoks on püstitatud majakesed, neil on saun, köök ja kõik muu eluks vajalik ning nad on rahul. Enamik tuleb kevadel ja lahkub alles sügisel.

Põhiline vaenlane on aga tänavu olnud ilm. „Kui viis päeva järjest on sooja üle 20 kraadi, siis on see taime jaoks põuaaeg. Nii valmivad esimene ja viimane mari ühekorraga, mis tähendab, et saak saab kiiresti läbi. Kastmisega saab päästa vaid järgmise aasta taime, mitte aga enam selle aasta saaki,” selgitab perenaine. Tavaliselt kestab maasika saak 20–30 päeva, katteloori kasutades saab seda aega pikendada. Hilisemat saaki on võimalik saada, kasvatades nõndanimetatud frigotaimi. Sel juhul pannakse taimed külmhoidlasse talvituma ja kaks kuud enne soovitud saagi saamist istutatakse maha. Tänu sellele saab saaki veel augustikuuski. Tänavu päästabki frigopõld olukorra, sest nüüd hakkab juba sealt marju saama, ehkki mitte nii palju kui varasematel aastatel. „Kui tavaliselt saame saaki 150 kuni 250 grammi taime kohta, siis tänavu on hea, kui sada saab,” tõdeb perenaine kurba tõsiasja.

„Saaki pole tänavu ollagi. Ega see kõrge hind pole rahva lollitamiseks pandud, marju on lihtsalt nii vähe. Tootja üritab ellu jääda, et järgmisel aastal jätkata saaks ja jälle marju oleks. Nii rasket aastat ei ole olnudki,” lisab peremees. Seetõttu jääb selle aasta saak väiksemaks ja suurt tulu pole loota. Analoogiline olukord oli ehk aastate eest, kui sadas nii palju, et Hüüru sild ära ujus, meenutab ta. Siis sai marju korjatud põlvini vees olles ja need marjad läksid märjaga lõhki. Toona üllatas riik kasvatajaid isegi väikese toetusega. „Üldiselt marjakasvatajat meil põllumeheks ei peeta,” lausub selle jutu peale Lõime Tärn.

Kas vanematelt kuuldu põhjal või mõnel muul põhjusel, aga Tärnide lapsed algul marjakasvatusega tegeleda ei soovinud. Nüüd on siiski mõlemad hingega asja juures. Poeg Margus (36) on rohkem tehnika peal, kuid on asunud ka aiandust õppima. „Õnneks on tal huvi põllumajanduse vastu olemas,” ütleb ema. Nooremast põlvkonnast on suur abi uute ideede väljamõtlemisel ja juurutamisel. Kõik, kes talus tööd teevad, peavad saama sellist tasu, et sellega ära saab elada, kõlab üks pererahva põhimõtetest ja see hoiab inimesi kinni.

Saaki tuleb puudugi