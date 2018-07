Räpinas valmivad kirvejäljega palkmajad

Kääbikute küla järgi nime saanud ettevõte on tegutsenud juba 21 aastat ning selle eestvedajad on kõik suured puitehituse ja vanade majade fännid. Hobbitoni enamusomanikud on eestlastest juhatuse liikmed, veidi üle 20protsendine osalus kuulub aga Norra partnerile, kelle kaudu müüakse suurem osa majasid Norra. Hiljaaegu pani Hobbiton leivad ühte kappi läheduses Meelva külas tegutseva OÜga Saulerman. Selle omanik Ragner Lõbu on Hobbitoni juhatuse liige ja nagu ta asja selgitab, siis koostööd on tehtud ammusest ajast nii tihedalt, et firmade ühendamine tundus täiesti loogiline.

Eestis on puitmajavalmistajaid terve hulk ja see sektor on loonud vähemalt samasuguse eduloo nagu meie IT-arendajad. Lausa uskumatuna tundub fakt, et väike Eesti on Euroopas nr 1 puitmajade eksportijaid. Maju müüakse Põhjamaadesse, aga ka lõuna poole Euroopa riikidesse ja veidi ka eksootilistesse kohtadesse nagu Jaapan või Korea. Maju valmistatakse siinmail väga erinevaid – nii elementidest kui ka moodulitest, palkmaju aga kant- või ümarpalgist. On palkmajatootjaid, kes teevad maju masinatega, ja neid, kes valmistavad neid käsitsi.

Majapalk varu talvel!

Puidust maju on ehitatud aastatuhandeid ja teadmine, kuidas maja tuleb ehitada, on levinud meistrilt meistrile. Hobbitonis katsutakse võimalikult palju jälgida vanu tarkusi, mis sageli pole pelgalt traditsioonid, vaid millel on sügavam mõte. Näiteks majaehituspuitu varutakse talvel. „Talvisel puidul on mitu eelist. Toitained liiguvad puu sees talvel vähem ja nende koostis on selline, mis võimaldab puidul kauem pärast tema eluea lõppu vastu pidada. Mänd ei lähe nii lihtsasti siniseks, lõhed tulevad küll, kuid need ei ole nii suured ja intensiivsed nagu suvisel puidul. Massiivpuit ehk majapalk tasuks kindlasti varuda talvel,” räägib Ragner Lõbu. Tõsi, ta möönab, et seda põhimõtet võib olla tänapäeval keeruline jälgida, sest puidumüüja tahab saada kohe raha ja ostjale tähendab see hulga raha kinni panemist päris pikaks ajaks. Hobbitonis ostetakse palgid umbes 2 aastat varem platsile ette, kus need siis kuivada saavad. Materjal on pärit ümberkaudsetest metsadest 30 kilomeetri raadiusest.

Üks huvitav vana Kagu-Eestis levinud pärimus seostub palkide varumisega veel. Tõsi, seda Hobbitonis ei jälgita. Nimelt olnud tava, et kõige alumise palgirea palgid pidi varastama. „Tean vähemalt ühte inimest, kes ongi nii toiminud,” muigab Lõbu. Asjal on aga tegelikult täiesti mõistlik sisu – nimelt olid talumetsad võrreldes mõisametsadega kehvakesed, neis ei leidunud alati piisava jämedusega palgipuid. Seega oli talumees sunnitud maja püsti lööma peenematest palkidest. Seevastu mõisa metsas kasvasid vanad jämedad puud, just sobilikud alumise palgirea ehitamiseks. Sellepärast oligi soovitus need palgid tuua mõisniku metsast …