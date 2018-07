Urka asemel tasub korralikus kohas ööbida

Kadrina vallas asuva Madi talu perenaine Pille Rüütel toob esile, et kui ennast majutuse pakkujaks registreerid, tuleb täita kõik majutusettevõttele esitatavad nõudmised. „Pole vahet, kas sul on kaks tuba nagu minul või pead Hiltonit või Radissoni,” lausub ta. Ning lisab, et ennekõike teevad väikeettevõtja elu keeruliseks ja kalliks terviseameti esitatavad tingimused.

Kohati on olukord muutunud lausa absurdseks. Nii tekkis mõne aasta eest nõue valgustugevusele majutusasutustes. Kõik ettevõtted pidid kulutama päris arvestatavaid summasid testideks, mõne aja pärast aga selgus, et tegelikult on taoline nõue alusetu. „Oleks siis keegi meie kulutused korvanud või vähemalt vabandanudki,” nendib Rüütel.

Haljala vallas tegutseva Mäehansu talu perenaine Marge Salumäe aga kõneleb, et kontrollid lausa voorivad sisse ja välja. Naisel on kohati tunne, et kogu elu keerlebki ümber pideva kontrollimise ja paberite täitmise.

Mäehansu talu ja Madi talu kuuluvad koostöövõrgustikku Ehedad Elamused Lahemaal. Võrgustiku esindajatel käisid külas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ja turismifirmade liidu juhid. Minister Palo nentis, et temani pole väikemajutajate probleemid jõudnud.

Pille Rüütel räägib, et ettevõtjad on püüdnud endi eest seista küll, kuid seni tulutult. „Alati suunatakse pisikeste ametnike poole, kes on selle jama kokku keeranud ega taha oma viga tunnistada.”

Rüütel toob näite, et vee kvaliteedinõuete osas püüti pääseda tollase töö- ja terviseministri Jevgeni Ossinovski jutule, kuid ametnikest kaugemale ei jõutud. „Tulemus – meie jaoks läks asi veel hullemaks,” nendib Madi talu perenaine.

Urve Palo arvas, et näiteks maaturismi liit võiks ettevõtjate mured koondada ja selle tema lauale toimetada. „Mina saan valdkondlike ministrite poole pöörduda ja vaadata, mida on võimalik Eestis muuta, sest osal juhtudel on tegemist üle-euroopaliste nõudmistega,” kõneles minister.

Et nõudmisi on väga palju ja need on kohati ülikarmid, ajab turismiettevõtjatel harja punaseks ka majutusvaldkonnas aktiivne jagamismajandus. „Minul on pidevalt kontrollid kukil, aga seda, kes pakub majutust Airbnb kaudu, ei kontrolli keegi,” pahandab Pille Rüütel.

Turismifirmade liidu asepresident Külli Karing märgib, et tegemist pole ainult väikeettevõtjate murega. „Kui muidu püüdleme küll kõiges võrdse konkurentsi poole, siis see koht on täiesti lahtine,” sõnab ta.

Jagamismajandus on majutusvaldkonnas muutunud Eestis ärimudeliks. Turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus räägib, et asi ei piirdu kaugeltki sellega, et minnakse suveks suvilasse ja pakutakse selleks ajaks oma korter välja, vaid pakkujal on korraga kümme-kaksteist korterit jagamisel.

Pille Rüütel aga on veendunud, et jagamismajandusest jagu niikuinii ei saa ning pigem oleks vaja väikemajutajatele esitatud tingimusi leevendada. „Tarbijakaitse võiks teha kampaania, kus siil õpetab Kalevipoega – ära ööbi urgastes, vaid kontrollitud majutusasutustes,” soovitab ta.