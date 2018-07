Käes on parim aeg tiiki puhastada

Tiigitehnika OÜ juhatuse liige Viljo Jõela ütleb, et tiikide probleemid on erinevad. Mõned on paljudele tuttavad: vetikad vohavad, vesi haiseb, tiik on kinni kasvamas, mõni aeg tagasi tiigis kasvanud taimed on kadunud ja sisse on tunginud „võõrad”.

Looduslike tiikide olukorra parandamise esimene samm on tiigivee kvaliteedi kindlakstegemine ja spetsialistidega konsulteerimine.

„Kui tiigis taimestik peaaegu puudub, kuid vetikaliigid vohavad, võib kaaluda toitaineid tarbivate taimede lisamist. Samas tuleks end kirjandusega kurssi viia, sest osa meie taimeliike, näiteks hundinui ja penikeel, on väga invasiivsed ja sobivate tingimuste korral (vee piisav sügavus, toitainerohkus) hõivavad peagi kogu tiigi,” tõdeb Jõela.

Selle vältimiseks võib tiiki tuua veetaimi söövaid kalu, näiteks valgeamuur või pakslaup. Tuleb tähele panna, et nende hulk peab tiigi suurusega kooskõlas olema. „Veel võib tiigivett alati purskkaevu, vee- ja õhupumba abil liigutada ehk aereerida. Hästi segunenud hapnikurikas vesi on hea elukeskkond kaladele, konnadele ning kõikvõimalikele kasulikele mikroobidele ja bakteritele.“

Kui tiik on taimi täis kasvanud ja vaba veepeeglit peaaegu polegi, on ilmselt lihtsaim variant see tühjaks pumbata ja kopaga toitainerikas põhjakiht eemaldada. „Kel sellist võimalust pole, peaks alustama veetaimede niitmisest, kuigi see on tihtipeale vaid ajutine lahendus. Järgmised sammud on veetaimi söövate kalade tiiki toomine ja tiigivee aereerimine,” loetleb ta.

Kui on soov vanast tiigist uus teha, tasub samuti spetsialistidelt nõu küsida. Jõela kinnitusel on uue rajamisel samuti mitu lahendust. Näiteks tiigi süvendamine ja kallaste puhastamine või tiigi põhja katmine geotekstiili, -membraani, savi- või kookosmattidega. Kui on soov põhja katta, siis soovitab Jõela pöörduda spetsialisti poole, ainult nii saab kaua rõõmu pakkuva veekogu. Ise pusides, eriti kui kogemus puudub, ei tule lõpptulemus enamasti selline, nagu unistatakse.

Mida peab teadma õigusaktidest?

Puhastades või uuendades ei tohi unustada, et omavoliliselt tegutsedes võib kasu asemel teha loodusele kahju ja rikkuda eeskirju.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader: „Et seda ei juhtuks, tuleks kõigepealt välja selgitada, kas tiik on põhikaardile kantud veekogu, mõne veekogu osa, rajatis või lihtsalt looduslikult madal koht, kuhu vesi koguneb.

„Samuti tuleb läbi mõelda, millise väljanägemise ja eesmärgiga tiiki soovitakse ja mida tuleb teha, et tiik taas kaunis välja näeks. Näiteks on vaja kas taimestikku niita, setteid eemaldada, tiigi pindala või sügavust muuta. Sellest sõltub, kas tiigi saab taas puhtaks käsitsi või on vaja tehnikat ja hankida luba mõnelt ametkonnalt.”

1. Vee erikasutusluba tuleb taotleda Keskkonnaametilt, kui on soov rajada, likvideerida või süvendada ühe hektari suuruse või suurema veepeegli pindalaga veekogu.