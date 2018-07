Andres Talijärv: arusaam metsa eluringist on justkui kadunud

Kui inimesed suudaksid visuaalselt ette kujutada, mis on remmelgate ja muude mahalangenud puudega väga tihedaks muutunud metsaosa, siis nad saavad aru, miks selle asemele istutatud okaspuud või kask, mida on hooldama hakatud, on hoopis parem vaatepilt.

Palju oleneb sellest, mida õppinud oled. Bioloogid on õppinud bioloogilist poolt, aga metsandust pole neile väga räägitud. Nemad õpivadki puud kui elusorganismi: kuidas see kasvab, vananeb ja kes seal puu peal elavad. Metsamehed on hariduse poolelt rikkamad, nendele on õpetatud metsandust ja väga põhjalikult ka bioloogiat.

Mina ennast väga tööstuselähedaseks inimeseks ei pea, pigem olen otsinud tasakaalupunkti, et kus see koht on, mille puhul säiliks nii mõistlik metsamajandamine kui ka elurikkuse pool. Sealt pinnalt saaks leida kompromissvariante. Selge see, et kõigile needki lahendused ei pruugi meeldida, ja peale selle on veel küsimus, kui palju keegi aru saab sellest, mis metsas toimunud on.

Kui olin metsatööstusliidu tegevdirektor, käivitasime kaks teavitusprogrammi. Puuinfo programm oli suunatud puidukasutuse propageerimisele – kasuta puitu, ära kasuta betooni! „Tee metsa” programmiga püüdsime inimestele seletada, mis metsas toimub. See läks just koolidele hästi peale. Hiljem jäi tegevus seisma või tuli masu liiga kiiresti peale. Kui nüüd uues ametis tööle hakkan, tahaksin vaadata, kuhu see pidama jäi. Sellega võiks uuesti tegeleda.

Nüüd võib see keerulisem olla. Tundub, et ühiskonna metsamõte on vahepeal nii mastaapselt muutunud. Käib ikkagi äge võitlus...

Kui eestlasi võrrelda soomlastega, siis Soomeski on protestivaim täiesti olemas, aga neile ei lähe majandamise vastu peetav võitlus nii hästi peale, sest enamik inimestest on ise metsaga seotud.

Meie ütleme ka, et iga neljas inimene on kuidagi metsaomandiga seotud, aga see seos on tihti kauge, pole tunnetatav. Soomlastel on palju paremini meeles, et näiteks korter Helsingis on ostetud rahaga, mis saadud vanaisa metsast. Seal on see metsatunne olemas.

Meil seda tunnet pole, et Eesti elab metsast või et mets toidab. Mets toidab justkui kedagi teist. Me ei teadvusta, et ligi miljard maksutulust on riigieelarves kuidagi metsaga seotud. Meil on pigem nii, et pange mulle palka juurde, aga metsi ärge majandage. Mets on kauge.

Olen mõelnud, et selle kauguse ületamiseks mõnest metsandust seletavast artiklist küll ei piisa. Sest tunnetuse koht, teadmine metsa eluringist on paljudel inimestel justkui alateadvusest kadunud.