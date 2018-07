Rahula aiandustalus on perenaise hing ja süda rahul

Mäekülas asuv aiandustalu on muljetavaldav. Olgu selle tõestuseks arvud, mida perenaine Helju Kõik võib kasvõi une pealt öelda. 450 maasika- ja 200 vaarikataime. 47 kultuurmustika- ja 32 mustasõstrapõõsast. Ploomi- ja kirsipuud. Lisaks enda istutatud maarjakased (25 tükki), kuused (366) ja männid (45), mis alles sirguvad suureks ja tugevaks.

Muidugi ei saa üle ega ümber lilledest. Et arvudest veel küll ei saa, siis olgu öeldud, et peenral on tal ainuüksi flokse 72 sorti ja pojengisorte on 42.

Talu juures on kolm kasvuhoonet. Ühes on sada tomatitaime, teises veidi vähem kurgitaimi. Mõlemad kasvumajad on isekastmissüsteemiga, õhuluugid avanevad ise. Kolmas kasvuhoone mängib suurt rolli külmal ajal, mida perenaine varahommikuti kütma läheb – ikka selleks, et kevadeks, hooaja alguseks oleks lilleilu valmis. Näiteks tänavu tegi ta ainuüksi lilleampleid 420.

Rahula aiandustalu kasvatab ja müüb püsikuid, kurke, tomateid, maitsetaimi ja marju. Olulisel kohal on muidugi suvelilled.

Kogu pere suureks abiks

„Talu vastu on mul eluaeg huvi olnud,” ütleb perenaine Helju Kõiv, kui Rahulas ringi jalutame ja ta oma töid-tegemisi tutvustab. Muide, omal ajal õppis ta hoopis kondiitriks ja töötas kaubanduses. Kuid juba sel ajal pidas ta oma tollases talus lehmi, sigu ja lambaid ning tegeles maasikatega.

Ta on omal ajal tööd teinud ka kodulähedases Keeni sovhoosis, hiljem käis puidutsehhis tööl. „Mõtlesin, et need ei ole ikka minu alad,” tunnistab ta. Sestap läks ta Räpina aianduskooli õppima floristiks, pärast töötas Valgas lillepoes. „Vaatasin, et ka see pole päris minu ala,” muigab ta.

Oli aasta 2009, kui ta läks töötukassa kaudu ettevõtluskoolitusele. Tegi selle läbi, koostas äriplaani ja hakkaski FIEna tegutsema.

„Alguses olid mul püsililled ja põõsad, seejärel tulid maitsetaimed. Siis kurgid-tomatid, marjad,” meenutab ta, kuidas kõik üheksa aastat tagasi alguse sai.

Praeguse talukoha, Rahula, ostis ta 2006. aastal. „Mulle see koht nii meeldis,” märgib Helju Kõiv. „Varem oli siin ainult lepavõsa ja vanad hooned. Nüüd pole siin enam ühtegi asja vanast ajast. Lepavõsa asemele tegime suure tiigi. Seda kõike ei tee ma siin muidugi üksinda.”

Talle on suureks abiks kaks toredat last: poeg on pangas analüütik ja tütar ülikoolis lektor. Abiks on ka kaks lapselast. „Muidugi on suur tugi ka hoolitsev abikaasa, kes ise tegeleb metsaga, küttepuudega. Mees aitab mind suvel, mina aitan teda talvel,” lausub Kõiv.

Mängib bowling’ut ja tantsib

Rääkides sellest, mille üle on perenaine oma kodus eriti uhke, ütleb ta: „Olen uhke selle üle, mida me oleme suutnud ära teha.”