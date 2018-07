Avatud talude päevale antakse avapauk juba sel laupäeval

«Juba 22. juulil toimub neljas üle-eestiline avatud talude päev, kus oma uksed avab pea 300 talu ja põllumajandustootmist. Kuigi laupäev on enamikule taludele kiire ettevalmistuspäev, siis tahtsime siiski ka neile võimaluse anda avatud talude päeva avaüritusest osa võtta, seetõttu toimubki avatrall päev varem,» sõnas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk.

«Ootame kõiki koos perega avatud talude päeva väärikalt sisse juhatama. Oleme ette valmistanud programmi, kus vaatamist ja kuulamist on igaühele. Juurimaa Talli pererahvas on lahkelt nõus oma kauneid hobuseid tutvustama, PÄTS Sahver annab maitsta värskeid leivatooteid ning meelelahutuse eest hoolitsevad Duo Malva & Priks ja Rohke Debelakk,» lisas Kertu Kärk.

Sissepääs üritusele on kõigile tasuta. Lisaks põhiprogrammile on võimalik sularaha eest proovida Pärnumaa maitseid, külastada kohvikut, osta käsitööd ning sõita ponidega. Juurimaa Tall asub Raplamaal Märjamaa vallas Loodna külas. Värskeimat infot avaürituse kohta leiab Facebookist .

Hetkeseisuga osaleb 2018. aastal avatud talude päeval 299 talu ja põllumajandustootmist. Taludesse on võimalik kohale jõuda ka Elroni rongide ning ELMO Rent elektriautodega. Tallu sõitmisel on abiks NaviCupi mobiilirakendus ning ülevaate taludest annab veebileht www.avatudtalud.ee ja paberkaart avatud talude päeval osalevate taludega. Paberkaardid on saadaval Alexela suuremates tanklapoodides, Rimi «Talu toidab» lettides, erinevates turismiinfopunktides ja Maaeluministeeriumi valvelauas.