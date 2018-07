Eestimaa Looduse Fondi talgute suvekool ühendab looduskaitse ja pärandkultuuri

ELF korraldab looduskaitselisi talguid aastast 2000. Talgute suvekool, mis erineb mitmeti tavalistest talgutest, sai alguse viis aastat tagasi. Igal suvel koguneb ligi poolsada inimest puisniidule heinateole, et lihvida oma ala ekspertide kaasabil vikatiga töötamise oskusi, õppida tundma loodust, meie pärandmaastikke ja pärimust ning veeta ühiselt aega toredate inimestega. Varasematel aastatel on ELF-i talgute suvekool toimunud ka Nedrema puisniidul, mis on suurim Eestis.

Rohkem infot suvekooli ja teiste talgute kohta leiab aadressilt http://talgud.ee/talgud/2018.