VTA tuletab hobimesinikele meelde kohustust mesitarud registreerida

Mesindus on üha populaarsem tegevusala, millega tegeletakse nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil. Ometi puudub paljudel inimestel teadmine, et isegi ühe mesitaru pidamisega kaasneb kohustus see tegevus registreerida, vahendab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA).