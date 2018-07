Rannaromantika pisikesel Manilaiul meenutab lapsepõlve vanaema juures

Turiste käivat Riida talus aasta jooksul keskeltläbi ehk tuhatkond. Kindlasti pole need perenaise sõnul ainsad, kes saart väisavad, sest eks teistel elanikel ole ka sõpru, tuttavaid ja sugulasi, kellele majutust pakutakse.

Üldiselt on saare elanikeks ikkagi vanemad inimesed. „Mina olen siin veel üks nooremaid tütarlapsi,” ütleb ta muigega.

Turiste on Ülle jutu järgi saarel näiteks seesuguseid, kes ongi nõuks võtnud, et käivad igal suvel läbi mõne Eestimaa saare. Nemad panevad majutuse kinni juba aasta varem, kui järgmine saarevalik tehtud. Tuleb ka selliseid, kes ainult sööma saabuvad ja ööbimist ei soovigi. Kuna saarel pood puudub, siis muud valikut kehakinnituseks ei olegi, kui just endal moonakotti kaasas pole.

„Saab ka nii, et Pärnu linnast tuled pühapäeval siia lõunale,” seletab perenaine. See teguviis polevat küll massiline, aga reis võetakse ette näiteks sünnipäeva tähistamiseks või kaugelt tulnud külalistele elamuse pakkumiseks. „Tellitakse söögid ette või isegi tahetakse toidukoolitust.”

Ülle räägib, et tema juures on õppimas käidud nii lambaliha kui kala valmistamist. Kala ostab ta hooajal kokku, valmistab ette ja paneb sügavkülma söögikordi ootama. Ise ta kokakunsti küll eraldi õppinud pole, kuid tähendab, et on ju selline väljend – inimesel on kätt. „No vot, mul on kätt,” tunnistab ta. See oskus on pere kaudu tulnud. „Vanaemade ja vanatädide juures on alati süüa tehtud ja last pole ära aetud. Ema töötas kokana,” põhjendab ta. „Nii on lihtsalt kujunenud.”

Loomapidamine saare moodi

Turismitalu pidamise kõrval käib Riidal täiesti tavaline taluelu. Peremees nokitseb päeval muru kallal ja tagahoovis üle aia uudistavad õuel toimuvat veised. Mõnikümmend meetrit eemal rannaniidul nosivad värsket heina lambad.