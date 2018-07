FOTOD: Kuressaare kindluses taastatakse ajalooline pukktuulik

Tuuliku jalg valmis juuli alguses ning eelmisel nädalal tõi Hiiumaa tuulikumeister Viktor Tammsaar koos abilistega Kuressaarde tuuliku karkassi, tiivad, võlli ja muud osad. Paigaldustööd toimuvad arvestusega, et kõik oleks valmis Saaremaa merepäevade raames toimuvaks tuuliku avamiseks 10. augustil.

FOTO: Tõnu Sepp/Saaremaa Muuseum

Läänebastioni tuuliku taastamine on Saaremaa Muuseumi, Tuulikute Meistrikoja ja Altia Eesti AS-i ühisprojekt vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks. Koostööpartnerite eesmärgiks on ehitada üles ajastutruu pukktuulik, kasutades ajaloolisi jooniseid ja kirjeldusi. Tuulik taastatakse täielikult koos sisseseadega, et seal saaks näidata jahu jahvatamist.

FOTO: Tõnu Sepp/Saaremaa Muuseum

Saaremaa Muuseumi andmetel oli tuuleveski tavapärane Kuressaare kindluse osa. On teada, et 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime. Läänebastionil paiknenud tuulik hävis hiljemalt 1711. aastal. 1787. aastal ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal põhjabastioni suurtükitorni müüridele uue hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal 18. novembrini 1795, mil see hävis tulekahjus.

FOTO: Tõnu Sepp/Saaremaa Muuseum

Kuressaare tuulik on järjekorras juba kuues, mis saab uue elu Altia Eesti AS-i toel. Ettevõte on alates 2013. aastast toetanud Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamist ning eksponeerimist kui pärandkultuuri turismiobjekte. Koostöö tulemusena on seni täielikult restaureeritud viis Saaremaa tuulikut - 2013. aastal Ennu küla Jaagu tuulik, 2014. aastal Kuusnõmme küla Ilaste tuulik, 2015. aastal Kõruse küla Kivestu talu tuulik, 2016. aastal Liiva-Putla külas Grepi tuulik ning eelmisel aastal taastati tuulik Leisi vallas Paaste külas. Lisaks toetas Altia Leedri küla tuuliku taastamist.