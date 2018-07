Inetuks läinud tüli: külaelanike ja kohaliku ettevõtja vastasseisul tekkisid segased jäätmehunnikud

Pahapilli küla elanik Ulme Muld ütles, et saastatud kaevis veeti kohale 23. mail ja vedeleb küla keskel tänaseni. Lähimad koormad asuvad Ulme Mulla kaevust vaid kümmekonna meetri kaugusel. Arvestades asjaolu, et keskkonnaameti võetud proovis sisaldab kaevis lubatust rohkem naftasaadusi, siis on põhjust peljata veereostust.