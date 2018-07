Tori hobusekasvanduses tehakse algust ehitustöödega

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on ehitustööde alustamist Tori hobusekasvanduses oodatud juba pikalt. «Sihtasutus Maaelumuuseumid loomisel sai eesmärgiks seatud, et säiliks 160 aastat hobumajanduse ajalugu Toris ning Tori hobusekasvandus taastataks oma endises hiilguses. Esimese suurema ehituslepinguni jõudmine on oluline samm selles suunas,» sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Alates sihtasutuse moodustamisest on tehtud aktiivset ettevalmistustööd Tori hobusekasvanduse taastamiseks, senine tegevus on sihtasutuse käivitamise kõrval olnud suunatud erinevate investeeringute ettevalmistamisele. «Sel aastal alustame suuremate investeeringutega Tori hobusekasvanduses, paralleelselt oleme järk-järgult alustanud Toril põhitegevuste käivitamisega. Aktiivne koostöö kohaliku omavalitsuse ja hobumajandussektoriga on tänaseks käima läinud, heaks näiteks on koostöös kohaliku omavalitsusega eelmise aasta sügisel alustatud Tori põhikooli 5. klassi õpilaste hobuprogramm,» sõnas sihtasutuse juhatuse liige Merli Sild.