Leht: entsefaliidijuhtumi seos kitsepiimaga pole sugugi tõestatud

«Rääkida tõenduspõhisest meditsiinist me siinkohal ei saa ja tegemist on seekord jälle nn külajutuga ehk puukinformatsiooniga, mis ikka kitsepidamisega kaasas käib,» ütles Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistuse kitsekasvatuskonsulent Marge Salumäe.

17 aastat Lõmalas kitsi pidanud ja kitsejuustu valmistanud Lehtmetsa talu perenaine Liivi Ungru ütles, et tema perel pole kitsepiimaga mingeid probleeme olnud. Talus on seitse kitse, kelle töötlemata piima joob pere ise ja pakub seda ka külakostiks sõpradele-tuttavatele. Lehtmetsas asuva talukoha elanikud puuke ei karda.

Irina Dontšenko sõnul näevad nad otsest seost toore kitsepiima tarbimise ja inimeste haigestumise vahel epidemioloogilise uuringu alusel. Et laboriuuringut pole tehtud, siis ei saa tervisekaitseamet tõepoolest 100% kindlusega väita, et haigestumine on seotud just kitsepiima tarbimisega, möönis Dontšenko.